Новости из США. Главное к концу недели 12 ноября 2022

* Главная новость субботнего вечера – демократы сохранили контроль над Сенатом Конгресса США. Это стало ясно после поступления очередной порции результатов из Невады. После обработки 97% бюллетеней действующий сенатор демократ Кэтрин Кортез-Масто опередила республиканца Адама Лаксалта (48.7% - 48.2%). Поскольку почти все из оставшихся 3% бюллетеней – это бюллетени из городов Лас-Вегаса и Рино, где большинство избирателей голосуют за демократов, окончательный итог предрешен. Кортез-Масто выигрывает выборы, сохраняет за собой место в Сенате и сохраняет для демократов большинство в Сенате.

В Сенате Конгресса 118-го созыва у демократов теперь 50 мест, у республиканцев – 49.

6 декабря состоится второй тур выборов в Джорджии, где в борьбе между сенатором демократом Рафаэлем Уорноком и выдвиженцем Трампа республиканцем Хершем Уолкером решится судьба последнего сенатского места.

Однако, демократы уже обеспечили себе большинство, поскольку при равном количестве сенаторов от обеих партий преимущество получает партия, к которой принадлежит вице-президент, являющийся по конституции президентом Сената.

* Продолжается обработка бюллетеней по выборам в Палату Представителей в более, чем 20 округах, где исход выборов не ясен из-за того, что кандидаты набирают почти равное число голосов и, чтобы установить результаты голосования, нужно, очевидно, обработать все или почти все бюллетени.

На данный момент республиканцы обеспечили себе 211 мест в Палате Представителей, демократы – 204 места. Для контроля над Палатой Представителей необходимо иметь 218 мест.

Уточненный прогноз аналитической группы телеканала MSNBC, основанный на математической модели, учитывающей разные факторы, показывает, что по итогам выборов в Палату Представителей республиканцы наберут 219 +- 4 места, а демократы – 216 +- 4 места.

То есть, республиканская партия ближе к контролю над Палатой Представителей, но если она в итоге победит, ее преимущество будет совершенно минимальным.

* Подведем предварительные итоги выборов.

- «Красной волны» (как предсказывал республиканский сенатор Круз – «красного цунами»), то есть победы республиканцев на выборах с подавляющим преимуществом, не только не произошло, но республиканская партия никак не может объявлять себя победителем выборов, даже если получит большинство в Палате Представителей, поскольку это большинство, если оно будет, то будет минимальным, требующим абсолютного единства при всех голосованиях. Единства, которого в республиканской фракции нет, и не будет, поскольку в ней есть ультраправое, протрамповское MAGA-меньшинство – «фракция свободы», позиция которой по всем основным вопросам отличается от традиционной республиканской позиции.

Выборы в Сенат республиканцы вообще проиграли.

- Серьезное, может быть, даже сокрушительное, поражение потерпел на этих выборах Трамп. Отказавшись признать его виновным на процессе по его второму импичменту, большинство республиканского истеблишмента сделало на него ставку, считая, что его личная популярность и его лидерство в партии принесут ей успех на выборах.

Трамп в очень значительной мере контролировал выдвижение кандидатов от республиканской партии на стадии праймериз. Он стремился избавиться от кандидатов с центристской или традиционной республиканской позицией и выдвинуть и в Конгресс, и в губернаторы, и на прочие выборные должности кандидатов, преданных лично себе, занимающих ультраправые позиции или являющихся правыми популистами. Основным для Трампа было признание кандидатом, что президентские выборы 2020 года выиграл Трамп, но у него украли победу.

Оказалось, что внутри республиканской партии такие кандидаты действительно побеждают на праймериз. Действительно, немало традиционных республиканских политиков оказались за бортом предвыборной гонки, либо отказавшись от переизбрания ввиду невозможности выиграть праймериз, либо проиграв на праймериз протрамповским кандидатам. Но также оказалось, что большинство протрамповских экстремистов, которые могут победить на праймериз в республиканской партии, не могут победить на всеобщих выборах. Исход выборов решают непартийные, в целом аполитичные, неидеологизированные избиратели, интересующиеся своей повседневной жизнью. И, как выяснилось, ультраправые лозунги, обещания пересмотреть итоги выборов 2020 года, обещания назначать впредь победителей президентских выборов независимо от результатов голосования избирателей, не нашли у большинства этих избирателей отклика. И в результате большинство кандидатов, выдвинутых и поддерживавшихся Трампом в разных штатах, проиграли выборы.

Сам Трамп в течение трех недель перед выборами ездил по всей стране, выступал на стадионах, на которые свозили его сторонников, поддерживая своих кандидатов. Однако, оказалось, что его риторика и его популистские лозунги больше не работают.

Как известно, Трамп собирался объявить 15 ноября о своем выдвижении в президенты. Трудно сказать, сделает ли он это теперь. Как сообщают со ссылками на его окружение журналисты, помощники уговаривают его повременить с этим заявлением. Трудно сказать, послушает ли он их. Но факт есть факт. Выигрывать выборы на его лозунгах и, используя его в качестве ледокола, республиканская партия больше не может.

- Республиканской партии предстоят сложные времена. В ней уже полным ходом раздаются призывы отказаться от лидерства Трампа, смотреть вперед, а не назад. Сказать это гораздо проще, чем сделать. Трамп привел за собой от 15 до 20 миллионов избирателей с ультраправыми взглядами, до его появления просто не ходивших на выборы. Если республиканская партия откажется от Трампа, то она может потерять этих избирателей. Взамен ей придется искать новых избирателей, которых, очевидно, нельзя привлечь ультраправыми идеями во всех их проявлениях. А это уже потребует смены многих подходов и кропотливой работы. Готовы ли к ней республиканцы, покажет время.

Очевидно и то, что сам Трамп будет продолжать бороться за свое влияние и лидерство в партии. И его могут продолжать поддерживать члены ультраправого MAGA-крыла партии – «фракции свободы».

Многое будет зависеть от позиции крупных финансовых доноров республиканцев, в частности от медиамагната Руперта Мердока, владельца канала Фокс, основного пропагандистского рупора республиканской партии, который начиная с 2015 года был до сих пор пропагандистским рупором самого Трампа. Изменит ли свою позицию Руперт Мердок? Увидим в ближайшее время.

- Партия новоизбранного президента всегда теряет довольно много мест на первых после президентских промежуточных выборах в Палату Представителей. А начиная с 1994 года (за единственным исключением в 2004 году) не просто теряет места, но проигрывает выборы. Демократы, если они скорее всего проиграют выборы в Палату Представителей, потеряют наименьшее число мест для президентской партии более, чем за 60 лет. Это говорит о том, что ими достигнут очень неплохой результат. Этот результат мог быть лучше, если бы они во время предвыборной кампании обращались больше к непартийным, неидеологизированным избирателям, объясняя им, что конкретно было сделано для улучшения их жизни в ныне действующем Конгрессе, что измениться в их жизни к лучшему в ближайшее время в результате принятых законов, какие еще законы планируется принять, чтобы люди чувствовали, что их материальная жизнь улучшится. Демократы же по большей части вели кампанию, говоря очень правильные слова, но обращенные преимущественно к своим постоянным избирателям, которые и так за них бы проголосовали.

- Можно точно сказать, что Конгресс 118-го созыва, который начнет работу 3 января 2023 года, вряд ли будет продуктивным. Когда в одной палате большинство у одной партии, а в другой палате – у другой, принимается очень мало законов, особенно, когда партии находятся в жестком противостоянии друг с другом.

Минимальное большинство, которое в Палате Представителей будет у республиканцев, не даст им возможности претворять в жизнь многие свои желания. Чтобы принимать партийно обусловленные политические решения при таком микроскопическом большинстве нужно единогласное голосование всей фракции. Добиться его крайне сложно, поскольку в каждой партии есть свои диссиденты. А в республиканской фракции в Палате Представителей есть ультраправое крыло, у которого есть своя ультраправая программа. Республиканцам будет даже тяжело избрать спикера, поскольку и для этого им нужно будет голосовать солидарно. А у ультраправых есть свои требования к спикеру – посты председателей комитетов, карт-бланш на проведение в комитетах всевозможных расследований, касающихся Джо Байдена и его администрации. Захочет ли и сможет ли все это дать им тот же Кевин Маккарти? Согласятся ли на это остальные республиканцы? Есть ли другой кандидат в спикеры, который бы устроил всех республиканцев? Этого пока никто не знает.

Ультраправым не удалось усилиться. Можно было ожидать, что если будет та самая «красная волна», то в Палату Представителей придет много новых представителей ультраправых. Но «красная волна» не пришла. И представительство ультраправых в Палате Представителей не изменилось, или практически не изменилось.

Последнее, кстати, очень хорошо для того, чтобы ультраправые не имели решающего влияния на рассмотрение бюджетных ассигнований на оказание помощи Украине.

- И еще, что касается выборов. Не стоит пока говорить о Роне ДеСантисе, как об уже состоявшемся новом лидере республиканской партии. Да, он выиграл губернаторские выборы во Флориде с очень большим перевесом (20%). Но до 2024 года, когда состоятся президентские выборы, еще далеко. Праймериз начнутся в феврале 2024 года. Что произойдет до тех пор, мы не знаем. Кстати, если Трамп, откажется от переизбрания, или (вдруг) будет осужден судом, желающих побороться на праймериз республиканской партии будет много. Поэтому рассматривать сейчас ДеСантиса как уже состоявшегося кандидата на пост президента рано. Одно можно сказать о нем точно – это правый политик, значительно правее центра в своей внутриполитической программе. По вопросам внешней политики он пока что практически не высказывался. Поэтому о его видении роли США в мире и о возможной внешней политике его гипотетической администрации говорить рано.

* В субботу в Пномпене, в Камбодже, в кулуарах саммита АСЕАН (Организации стран юго-восточной Азии), в которой участвует в качестве гостя президент Джо Байден, состоялась встреча государственного секретаря Тони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Вот официальное сообщение Госдепартамента о встрече и прямая речь Блинкена и Кулебы на брифинге перед их встречей. Эти цитаты лучше, чем что-либо, говорят и о том, что США не будут настаивать на том, чтобы Украина вела какие-либо переговоры о «мире», как говорят и об уровне близких, доверительных отношений между США и Украиной.

«Государственный секретарь США Энтони Дж. Блинкен встретился сегодня с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Пномпене. Госсекретарь обсудил неизменную приверженность Соединенных Штатов оказанию помощи Украине в смягчении последствий продолжающихся атак России на критически важную инфраструктуру, включая ускоренную гуманитарную помощь и усилия по подготовке к зиме. Они подтвердили важность продления Черноморской зерновой инициативы до истечения срока ее действия 19 ноября и ее роль в поддержке глобальной продовольственной безопасности. Они также обсудили продолжающуюся эффективность действий Украины на поле боя, и госсекретарь вновь подчеркнул, что сроки и содержание любых рамок переговоров остаются решением Украины».

- Заявление государственного секретаря Блинкена:

«Мы с Дмитрием только что говорили, что нам удается встречаться практически везде по всему миру - в Киеве, в Европе, теперь здесь, в Азии, в Нью-Йорке. И мы встречаемся сегодня в то время, когда Украина только что освободила город Херсон, и этот успех является еще раз свидетельством замечательного мужества украинских вооруженных сил, украинского народа, а также сильной поддержки, которую Украина получает от стран всего мира, включая, конечно, Соединенные Штаты - поддержки, которая будет продолжаться столько, сколько потребуется – в области безопасности, а также поддержка гуманитарная и экономическая.

В то же время, даже несмотря на этот значительный успех, мы также знаем, что Россия продолжает жестоко обращаться с Украиной, особенно в рамках целенаправленной кампании по уничтожению ее энергетической инфраструктуры - всего необходимого для того, чтобы поддерживать то, чтобы горел свет, чтобы можно было согревать людей в зимнее время, и это имеет ужасные последствия для гражданского население по всей Украине. Мы полны решимости помочь Украине защитить эту важнейшую инфраструктуру и, конечно, заменить и отремонтировать ее, если она повреждена. Но я думаю, что мир должен обратить внимание на то, что происходит каждый божий день. И если вы посмотрите на карту того, что Россия пытается сделать, чтобы разрушить инфраструктуру и, как следствие, нанести ужасный ущерб жизни гражданских лиц по всей стране, это то, что должно потрясти мир.

Тот факт, Дмитрий, что вы находитесь здесь, также является свидетельством того, что вы ездите по всему миру и добиваетесь поддержки Украины. Я думаю, что эта поддержка сильна во всем мире, и несколько недель назад она выразилась в голосовании в Организации Объединенных Наций, где 143 страны выступили против агрессии России в Украине. Но по-прежнему очень важно продолжать добиваться этой поддержки. Я очень рад, что вы здесь. Я особенно рад, что АСЕАН приняла вас. И я с нетерпением жду возможности обсудить, как всегда, многие вопросы нашей повестки дня. Рад видеть вас, мой друг».

- Заявление министра иностранных дел Кулебы:

«Спасибо. Я благодарен Вам за то, что Вы начали свое выступление с Херсона. И я хочу, чтобы народ Америки и администрация Байдена знали, что когда жители Херсонской области и города Херсона со слезами радости приветствуют украинских солдат, это также слезы благодарности всем тем в Соединенных Штатах и народу Америки, которые помогли нам заставить Россию отступить. И мы всегда будем благодарны за все, что президент Байден и народ Америки, независимо от их политических - внутриполитических предпочтений, сделали для того, чтобы это произошло.

И я отчетливо помню, как происходила наша первая встреча в начале войны, на границе между Польшей и Украиной. В тот момент было много неопределенности. Мало кто верил, что Украина выживет. Но вы были уверены в себе, вы были там, и я помню этот разговор, и это было вдохновляюще - знать, что кто-то, кто верит в тебя, поддерживает тебя в этой борьбе. И это мои личные слова благодарности вам, Энтони.

Мне кажется символичным, что год назад, 10 ноября, я был в Вашингтоне, и мы с вами подписали пересмотренную Хартию стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами; а год спустя, 10 ноября, я подписал документ о присоединении Украины к Договору о дружбе и сотрудничестве в Азии - в Юго-Восточной Азии. Это просто показывает, как далеко мы продвинулись после укрепления нашей позиции как страны, принадлежащей к Западу, и нашего стратегического партнерства с Соединенными Штатами. В прошлом месяце я был в Африке, сегодня я в Азии, и мы готовы - мы будем много работать со всеми странами, чтобы вместе с ними встать на сторону международного права и некоторых очень фундаментальных принципов нашего мира в этой борьбе, в этой борьбе против агрессии России не только против Украины, но и против всех этих принципов, на которых построен наш мир.

Я ценю вашу поддержку, то, что вы обращаетесь к этим странам, убеждаете их и работаете с ними. Это огромная помощь. И только вместе мы сможем одержать победу и выгнать Россию из Украины. Мы уже на этом пути. Это приближается, и наша победа будет нашей общей победой - победой всех миролюбивых народов во всем мире. Спасибо».

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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