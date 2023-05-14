О чем говорил Валерий Залужный в своем первом видео-интервью с момента полномасштабного вторжения - ключевые цитаты

- Эти 8 лет войны закалили нас и научили нас сражаться. Такого русские от нас не ожидали.

- Стратегическая цель РФ - уничтожить украинскую государственность, как таковую. Русские осознанно едут из РФ в Украину, чтобы абсолютно сознательно убивать именно украинцев, именно убивать.

- Суть этой войны заключается в том, что если сейчас мы не уничтожим врага - будем уничтожены мы.

- Россия - это страна, где военная наука развита на достаточно высоком уровне. И планировала она это вторжение комплексно, тщательно и продуманно. Даже группировки войск, которые готовились к "операции", несколько раз менялись.

- Мы анализировали все возможные варианты, как действовать, когда это превосходящий враг, и когда наступление будет одновременно почти со всех направлений, и оно будет достаточно мощным и стремительным.

- Перед наступлением РФ, наши воинские части и бригады могли двигаться от Закарпатья к Киевской области, от Киева - до Херсонской области, и, в конце концов, оказаться в Одесской области. Мы провели масштабный комплекс учений, и не один, который позволил нам полностью изменить конфигурацию нашей ПВО, и, как следствие, сохранить ее потенциал.

- Когда все началось, я позвонил каждому командиру, кто отвечал за ту или иную область, и поговорил с ним.

- Не нужно поверхностно относиться к деятельности Вооруженных Сил РФ. Ведь они нанесли нам значительный ущерб и продолжают это делать, и наши люди умирают каждый день.

- У нас был единственный жизнеспособный вариант, который может сработать в данной ситуации - нанести максимальные потери противнику в кратчайшие сроки, обескровить врага, чтобы он отказался продолжать свои действия на большей территории Украины. И это сработало.

- Мы были вынуждены, даже за счет оставления части территории, "вытянуть" врага, оттягивать его тылы, его резервы, и просто сжечь его в тех городах, где остановилась техника, чтобы дождаться заправки.

- Мы считаем каждый снаряд, каждую мину и каждую человеческую жизнь. Они - действуют как орда. Это правда.

- Такие потери, какие несет РФ на поле боя - остановили бы любую страну от дальнейших действий. 15 тысяч потерь в Афганистане фактически поставили Советский Союз на колени. Теперь количество потерь у русских намного, намного выше - и это их не останавливает.

- То, что мы держимся до сих пор - это заслуга украинских людей, украинских солдат, сержантов, офицеров, которые гибнут и калечатся каждый день, но удерживают свои боевые позиции. И сегодня они делают эту победу. И это единственный феномен, который позволяет нам драться до сих пор - это наш украинский народ.

- Мы потеряли очень много наших людей: много солдат, сержантов, профессиональных военачальников - тех, кто имел навыки и опыт. Все победы, которые у нас были - они все были выиграны ценой человеческих жизней. Но это война, и мы обязательно победим.

- Потопление крейсера "Москва" конечно имеет для нас стратегическое значение. Но мы обязательно доберемся и до Григоровича, и до Адмирала Эссена, и других кораблей.

- Эти массивные колонны, которые двигались в сторону Киевской области - у них не было страха сопротивления, они не могли даже представить, что "вторая армия мира" может быть разбита.

- По поводу острова Змеиный: русские совершили огромную ошибку, когда они привозили туда людей, артиллерию и ракеты, и думали, что организуют там военный гарнизон, и что он будет существовать там.

- Мы, вне всяких сомнений, вернем Крым, Донецкую и Луганскую области. Мы вернем все. И мы знаем, что нужно для этого сделать, и делаем это.

- Прощать и делать какую-то поблажку врагу - нельзя, потому что страдают те, кто не может себя защитить: страдающие украинские дети подталкивают максимально выкладываться и убивать врага.

- То, что делает Россия в Украине - это геноцид.

- Я не мог себе представить, что русские будут превращать наши города в каменную пустыню. Да, я видел, что творилось в Сирии, я видел, что случилось с Чечней, но я не мог представить, что это будет происходить в Украине.

- Я пытался сделать главное - я пытался изменить культуру в рядах ВСУ: чтобы каждый командир прислушивался к мнению подчиненного, относился к подчиненному, как к человеку, чтобы строились нормальные отношения между людьми в ВСУ.

- Я не служил в советской армии, но советская армия жила в ВСУ очень долго, и местами до сих пор не завершила свое существование. Если я найду у нас где-то представителя советской армии - я не буду долго разбираться.

- Бывали случаи, когда сержант, который находится на передовой, звонил главнокомандующему и говорил, что необходимо нанести огневой удар по той или иной точке.

- Моя семья почти не видела меня с 2014 года.

- В России есть один военачальник, которого я читаю постоянно. Сейчас он ничего свежего не публикует, но мне интересно его мнение, как военного. Это генерал Герасимов. Он хитрый, он непредсказуемый. Это сильный враг, которого нам, военным, надо уважать.

- У российской армии был хороший потенциал, и мы должны лишить их этого потенциала как можно скорее, чтобы уничтожить их как можно скорее.

- Масштаб этой войны вполне соотносится с Первой и Второй мировыми войнами. Линия фронта для ВСУ - это 3750 км и это очень много. Количество используемых нами и противником боеприпасов - соответствует тем войнам. Я был уверен, что война такого масштаба невозможна в 21 веке. И наши западные коллеги не верили, что такое возможно.

- Наша победа - это, безусловно, освобождение всей оккупированной территории Украины. А также - мощные, ультрасовременные, и пожалуй, огромные, боеспособные Вооруженные Силы, которые не позволят России повторить то, что происходит сейчас. И это нужно воплощать уже сейчас, пока мы еще воюем.

- Я хотел бы поблагодарить украинцев. Я благодарен за то, что Вооруженные Силы Украины укомплектованы такими людьми. Это замечательные люди, которые заслуживают огромного уважения.

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Джерело: https://t.me/yigal_levin/46267

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