Украинский офицер запаса Tatarigami_UA и осинт-группа Frontelligence Insight комментируют утверждение замгоссекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что россия почти восстановила свои вооружённые силы после огромных потерь, понесённых в Украине.

● Это правда, что россия постоянно перестраивает свои войска и пытается восполнить потери, вербует личный состав и создаёт новые подразделения и военные округа, но реальность значительно отличается от того, что есть на бумаге.

● В 2023-м у ВС рф начала проявляться следующая проблема, которая продолжает ухудшаться в 2024-м: потери бронемашин всё больше компенсируются за счёт гражданской техники - фургонов, пикапов и других небронированных транспортных средств.

● Как минимум в одном из танковых подразделений зафиксирована замена ОБТ Т-72 на Т-62 и Т-55. И хотя ситуация в других подразделениях до конца не известна, появление видео с Т-62 и Т-55 на разных участках фронта свидетельствует о том, что это не единичный случай.

● Несмотря на советское наследие, россия объективно не может за два года компенсировать 15 тысяч потерянных единиц техники.

● При этом россия всё ещё сохраняет преимущество над Украиной в плане компенсации потерянной техники. После 2023 года Украина стала получать очень мало техники. И хотя украинское отечественное производство значительно возросло, этого крайне недостаточно, чтобы удовлетворить потребности фронта.

● россия также серьёзно расширила свой арсенал БПЛА и возможности РЭБ, что частично позволяет ей компенсировать потери на земле и в воздухе.

● И тем не менее, новые российские подразделения по своей организационной структуре больше напоминают стрелковые, нежели мотострелковые или механизированные. Более того, во время битвы за Авдеевку новосформированная 25-я ОВА была вынуждена передавать свою технику 2-й и 41-й армиям.

● Восстановление российской армии займёт много лет. И как будет выглядеть структура российской армии во многом будет зависеть от исхода её вторжения в Украину.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/14829

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