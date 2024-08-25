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Обличчя кожного регіону України (ІНФОГРАФІКА)

Обличчя кожного регіону України (ІНФОГРАФІКА)

Ексклюзивна інфографіка до Дня Незалежності: Київ дивиться на світ найбільш щасливими очима серед українських регіонів, а Херсонщина найбільш сумна.

Ми зобразили обличчя кожного регіону України.

Обличчя поєднує важливі показники про стан регіону: економічний, гуманітарний та соціальний.

Найбільш помітна деталь кожного обличчя — посмішка (рівень благополуччя у 2023). Отже, п'ятірка найбільш щасливих облич: Київ, Львівщина, Франківщина, Харківщина (попри велику кількість переселенців), та Одещина.

Найменш щасливими виявились Кіровоградщина, Сумщина, Запоріжжя, Миколаївщина, Херсонщина. Друзі, тримайтесь, ми подумки з вами, а ЗСУ кожного дня відвойовують перемогу.

Обличь Криму та Севастополя немає через відсутність даних. Донецька та Луганська область з неповними обличчями, бо не всі дані доступні. Ми обов'язково підготуємо нову версію цієї інфографіки після перемоги.

З Днем Незалежності, Україно!

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/3983

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: україна

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