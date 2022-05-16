ОДКБ-30: саммит в неудобном положении

Юбилейный саммит ОДКБ примет Москва. Место встречи глав-государств, приуроченное к 30-летию Ташкентского пакта, выбрано как-то странно. Ее уместнее было бы провести в Ереване, т.к. именно армянский премьер Пашинян в 2022 году председательствует в Совете ОДКБ. Но Путину нужны любые международные встречи, чтобы продемонстрировать отсутствие глухой изоляции Кремля, потому Москву продавили под саммит шестерки.

Повестка встречи выглядит по-протокольному сухо. Члены Совета коллективной безопасности ОДКБ обсудят ситуацию в ее зоне ответственности, перспективы ее развития и примут юбилейное заявление. Проще говоря, Россия будет пытаться продать участникам саммита свое объяснение причин "спецоперации" в Украине, ведь у членов ОДКБ нет единства мнения на счёт ее изначальной необходимости, и тем более, благополучного для РФ исхода. Больше всего участники блока опасаются настырных просьб РФ оказать политическую, военную и людскую помощь в ее кровавой авантюре. Однако, нет весомых предпосылок к тому, что Путин получит понимание и поддержку своих визави.

Изначально, в ходе прошлогодних секретных консультаций россияне искушали страны, входящие в ОДКБ, предложением принять участие в оккупации Украины под флагом стабилизационной миротворческой миссии. Громогласно предполагалось, что ОДКБ во главе с "координирующей страной", т.е. РФ, легко установит контроль над "постукраинским пространством". Но все планы российских спецслужб хаотизировать Украину провалились, и чтобы сохранить лицо Путин решил развязать в феврале широкомасштабное вторжение в суверенное государство.

Данный поворот шокировал участников клуба ОДКБ. Даже Беларусь, находящаяся под фактической военной оккупацией РФ, оказала обезумевшему Путину лишь ограниченную поддержку, став пособником агрессора. Другие страны ОДКБ постарались максимально дистанцироваться от втягивания в войну на чужой территории.

Юридически Москва даже не может заикаться о каком-либо содействии, ведь боевые действия развязанные ею идут на территории страны, не входящей в ОДКБ. То, что в приграничных с Украиной регионах РФ происходят какие-то непонятные военные инциденты, никак нельзя назвать достаточным аргументом для задействования механизмов коллективной защиты ОДКБ. Когда Армения была в более сложной ситуации после "осенней войны" в Карабахе, ей было отказано в помощи. Чем Россия лучше?

Сама просьба Кремля о сторонней помощи в "спецоперации" укажет на крах "второй армии мира", РФ утратит статус регионального лидера. О чём все это, если армии других стран ОДКБ существенно слабее российской?

Лукашенко уже помог Путину, чем смог, и сам бьёт в набат о нарастании угрозы усиленной группировки НАТО на северных и западных границах. К тому же, по данным апрельского исследования Chatham House, не более 6% беларусов хотят, чтобы их армия воевала в Украине. Армения сама страна-реципиент военной помощи, затиснутая между Турцией и Азербайджаном. Политическая нестабильность, организованная ГРУ и ФСБ, до предела озлобила Пашиняна. Но это не мешает армянам тайно снабжать оккупантов своей бронетехникой, часть которой захвачена ВСУ под Харьковом.

Казахстан осторожно помогает Москве в обходе международных санкций, но вряд ли пойдет на большие жертвы. На счёт военной помощи Кыргызстана и Таджикистана, то они оказать ее также не могут. Во-первых, обе страны сошлись в приграничном противостоянии, а, во-вторых, Талибан начал давить на Душанбе, что чревато рисками гражданской войны в республике.

В сухом остатке на лицо расслоение шестерки ОДКБ на группу пяти плюс Россия. Москве, оказавшейся в неудобном положении, сейчас нужно удержать хотя бы целостность организации. О новой военной помощи агрессору речи нет. Девиз "Вместе мы сила" после путинского безумного вторжения в Украину стал выглядеть очень злой насмешкой.

Источник: https://t.me/sytosokrata/630

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