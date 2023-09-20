Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе, — Пашинян.

▶ ️Это результат долголетней политики "сотрудничества" с Россией: РФ дала Азербайджану основные координаты военных объектов, ожидая реализовать "переворот доски": закрепление "южной коалиции" Эрдогана-Алиева в Армении (как фактор сдерживания/нейтрализации "западного влияния") с последующим обменом территории Карабаха на пророссийский переворот в Армении, в результате которого место Пашиняна должны занять ставленники Кремля.

Кремль мгновенно после начала боевых действий потребовал от Пашиняна отставки, а теперь - когда этот сценарий не сработал - РФ выводит "подполье" с лозунгом о госперевороте и отстранении Пашиняна.

В Армении звучат призывы к госперевороту. В Ереване начались протесты против сдачи Карабаха.

(О том, что РФ хочет сместить Пашиняна на кремлевскую морковку писал неоднократно - и именно со ссылкой на "карабахский вопрос").

Блок Эрдогана-Алиева "свое" возьмёт.

Теперь вопрос существования Армении зависит от того, сможет ли Пашинян выстоять против кремлёвских агентов влияния, которые хотят уничтожить суверенитет и независимость государства.

Единственный путь Пашиняна по сохранению власти и государственности - это отказ от любой формы "дипломатических сношений" с РФ и переход под "западный зонтик гарантий статуса-кво", который защитит Армению от любых "авантюр Эрдогана-Алиева".

Если Пашинян это не сделает и попытается выйти под "российские миротворческие гарантии", то ценой окажется не только Карабах, но и Армения как государство.

Экзистенциальный враг Армении - это не Азербайджан, не Турция, а Россия, которая включила Армению в свой проект "регионального влияния". Стратегически только Россия претендует на ликвидацию армянского суверенитета.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8155

Інфографіка https://t.me/uawarinfographics/2809

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