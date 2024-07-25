Олімпійське перемир'я неможливе через цинічність і підступність росії

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав сторони російсько-української війни до перемир’я на час літньої Олімпіади в Парижі 26 липня – 11 серпня. З аналогічними закликами раніше зверталися президент Франції Еммануель Макрон та папа Римський Франциск.

▶️ Олімпійське перемир’я – гарна і давня традиція, яка бере початок з античних часів. У 1993 році Генасамблея ООН рекомендувала дотримуватися перемир’я у період, що починається за 7 днів до відкриття і завершується через 7 днів після закриття кожної Олімпіади.

▶️ Україна шанує олімпійські традиції. Ба більше, наша країна ніколи не розв'язувала за власної ініціативи збройних конфліктів та завжди прагнула жити в мирі з усіма країнами.

▶️ Сучасна росія не раз вдавалася до агресії під час, або невдовзі після Олімпійських змагань: напад на Грузію під час відкриття літніх ігор в Пекіні у 2008-му; агресія проти України під час зимових ігор в сочі у 2014-му; повномасштабне вторгнення невдовзі після завершення зимових ігор у Пекіні в 2022-му.

▶️ москва і не думала дотримуватися олімпійського перемир’я у 2024 році. Вже декілька тижнів російські війська посилено намагаються прорвати українську оборону, атакують бомбами і ракетами українські міста.

▶️ Олімпійське перемир’я не буває одностороннім. Україна змушена оборонятися, незважаючи на бажання миру та повагу до олімпійських принципів.

Джерело: https://t.me/spravdi/40353

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