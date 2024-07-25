Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:40
Просмотров: 80

Олімпійське перемир'я неможливе через цинічність і підступність росії

Олімпійське перемиря неможливе через цинічність і підступність росії

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав сторони російсько-української війни до перемир’я на час літньої Олімпіади в Парижі 26 липня – 11 серпня. З аналогічними закликами раніше зверталися президент Франції Еммануель Макрон та папа Римський Франциск.

▶️ Олімпійське перемир’я – гарна і давня традиція, яка бере початок з античних часів. У 1993 році Генасамблея ООН рекомендувала дотримуватися перемир’я у період, що починається за 7 днів до відкриття і завершується через 7 днів після закриття кожної Олімпіади.

▶️ Україна шанує олімпійські традиції. Ба більше, наша країна ніколи не розв'язувала за власної ініціативи збройних конфліктів та завжди прагнула жити в мирі з усіма країнами.

▶️ Сучасна росія не раз вдавалася до агресії під час, або невдовзі після Олімпійських змагань: напад на Грузію під час відкриття літніх ігор в Пекіні у 2008-му; агресія проти України під час зимових ігор в сочі у 2014-му; повномасштабне вторгнення невдовзі після завершення зимових ігор у Пекіні в 2022-му.

▶️ москва і не думала дотримуватися олімпійського перемир’я у 2024 році. Вже декілька тижнів російські війська посилено намагаються прорвати українську оборону, атакують бомбами і ракетами українські міста.

▶️ Олімпійське перемир’я не буває одностороннім. Україна змушена оборонятися, незважаючи на бажання миру та повагу до олімпійських принципів.

Джерело: https://t.me/spravdi/40353

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На згадку про 487 загиблих українських спортсменів
Сегодня 10:30    44
Две недели назад два приближённых зама Шойгу умерли в один день
Сегодня 09:05    110
СБУ повідомила про підозру п’ятьом зрадникам, які допомагали рф штурмувати позиції ЗСУ під Сіверськом
Сегодня 08:54    86
Ворожий вкид: «в Україні очікується наймасовіший ракетний удар через прибуття F-16»
Сегодня 08:50    99
Оперативна інформація станом на 08.00 25.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:49    99
Импортозамещение людей тоже сходит на нет: приток мигрантов в россии упал до минимума за 10 лет
Сегодня 08:44    101
Реальна ситуація з відновленням запасів техніки у російських окупантів набагато гірша, ніж можна було уявити
Сегодня 08:02    132
Держспецзв'язку попередило про атаку з боку білоруських хакерів
Сегодня 07:52    136
Сили оборони успішно нарощують удари по тилах рф зброєю українського виробництва
Сегодня 07:43    129
54% проти переговорів з росією
Сегодня 07:35    108
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 