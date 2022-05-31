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Орбан ̶б̶и̶к̶у̶є̶ називає нові умови, за яких підтримає ембарго на російську нафту

Орбан ̶б̶и̶к̶у̶є̶ називає нові умови, за яких підтримає ембарго на російську нафту

● Якщо з-під його дії будуть виключені трубопроводи (тобто йтиметься лише про морські перевезення);

● Якщо Будапешт матиме гарантію на отримання цієї нафти навіть у разі "нещасного випадку" на трубопроводі.

● Орбан запевнив, що його країна готова підтримати шостий пакет санкцій, якщо він передбачатиме "рішення щодо постачання енергоносіїв в Угорщину та її енергетичної безпеки".

У Європі найбільше бикують та тягнуться до лаптестану дві країни, одна з яких ностальгує за "Великою Сербією", а інша за "Великою Угорщиною". Найбільш прикро, що ці два проросійських утворення у політичному сенсі не мають жодної ваги, але принципи Євросоюзу вибудовані так, що навіть маленький клоп може отруювати атмосферу всього Альянсу. Сьогодні зателефонувати Орбану обіцяв Шольц - будуть ламати. Сподіваюсь на позитивний результат.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14345

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