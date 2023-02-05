Отчёт RAND и китайская угроза

Несколько дней назад мозговой центр RAND выпустил достаточно интересную статью, гласящую о том, что долгосрочный военный конфликт является угрозой для внешней политики США.

Посыл подтверждается данными разведки, которая сообщила, что Си вероятно отдаст приказ завоёвывать Тайвань до 2027 года.

RAND являлся одним из главных мозговых центров США, однако RAND с трудом переключается от реалий Холодной Войны к реалиям американской победы в этой войне, из-за чего RAND порядком грешит "консервативно-реалистическим" подходом к внешней политики Вашингтона. Так, think tank многократно "понижал ставки", ссылаясь на необходимость ведения стратегической борьбы, для которого необходимы "время и ресурсы".

Достаточно спорная политика Вашингтона по отношению к Москве с начала нулевых более-менее отвечает рекомендациям RAND. Более того, в самом начале войны RAND советовали избежать поставок летального оружия Украине, дабы не провоцировать ядерный конфликт, на который, по мнению аналитического центра, Россия была готова.

Теперь - когда Вашингтон вычеркнул рекомендации RAND - центр пишет о том, что войну необходимо прекращать в сжатые сроки, чтобы вести истинную войну с Китаем.

Но нынешняя война - это и есть война с Китаем, только в несколько иной плоскости. Россия находится под куполом китайского влияния.

RAND и в начале войны, и на данном этапе мягко подталкивает американскую администрацию к лоббированию переговоров. В принципе, модель "тушения пожара собственной простыней" уже привела к тому, что Вашингтон в глазах карликовых аборигенов перестал быть абсолютным центром силы, что и породило нынешнее десятилетие хаоса и эскалации.

Позиция "реалистов" после краха СССР привела к "ножкам Буша", привела к невмешательству в последние демократические российские выборы (смена Ельцина на Путина, когда Штаты могли "выбрать" любого на должность в Кремле), привела к "вялому продвижению НАТО на Восток", когда стало понятно (2008), что договариваться с Кремлём не имеет смысла, привела к грузинской "мягкой" войне, к заполнению Африки кремлёвской ЧВК, а Европы - кремлёвским деньгами, привела к санкциям по Крыму "с оглядкой, чтобы в Москве не обиделись", что и вылилось в нынешнюю войну в Украине.

Вот эта мягкая политика осторожности и невмешательства привела к тому, что Китай, который вырос на американских технологиях, оказался способен на "разворот" внешнеполитической орбиты, хотя мог быть изолирован от антиамериканизма.

То, что предлагает RAND, - это "политика вынужденного сосуществования" с прицелом на "большую заварушку" где-то впереди. Но большой заварушки бы не стало, если бы Вашингтон после победы в Холодной Войне на крыльях эйфории не пропустил бы рождение чумных гнойников в воротах между Западом и Востоком.

Позиция "жёсткой руки" сместилась на Восток, но и там "перетянуть удавку" США не смогли ни в Китае, ни в Иране, ни в Северной Корее. Более того, США не смогли сыграть жёстко и рационально на Кубе и в Венесуэле.

Так что Байден, фактически отказавшийся от политики, предлагаемой RAND, смог вернуть США на глобальный трон.

Штатам сейчас необходимо создавать условия под обеспечение полного внешнего контроля над российскими финансовыми резервами, а также придумывать опции под внешнее распоряжение российским ядерным арсеналом. Быстрая война такого не позволяет. И долгая этого не гарантирует, однако равновесие в Европе возможно сформировать как через деколонизацию России, так и через десубъективизацию ее государственной системы. Вариант "контроля по немецкому образцу" только между своими, либо между Западом и Китаем выглядит безопаснее, чем бесконтрольное гуляй-поле в случае бессистемного распада РФ.

И именно эти последствия "маленькой победоносной войны" будут гораздо большим сдерживающим фактором для Китая, чем все остальные военные, технические и экономические меры Запада, которые могут предложить RAND, Бернс и Салливан вместе взятые.

RAND в очередной раз предлагает сбавить обороты, и на этот раз, к счастью, на такое предложение Белый Дом не согласится.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7749

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