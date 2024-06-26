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Отказ студентов мужского пола от прохождения базовой общевойсковой подготовки является основанием для отчисления из вуза — постановление правительства
От прохождения базовой военной подготовки освобождаются граждане, которые:
● признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе;
● до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;
● проходили военную службу;
● имеют сертификат о прохождении базовой подготовки и получения военно-учетной специальности.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/38044