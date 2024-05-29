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Относительно вероятного обмена оружия между Суданом и россией

Относительно вероятного обмена оружия между Суданом и россией

Сообщения о том, что россия по всему миру пытается найти источники поставок техники для своей армии, поступают уже не в первый раз. По дипломатическим каналам москва пыталась выкупать ранее поставленное оружие и технику странам Азии, Африки и даже Латинской Америки.

Что же до Судана, то немного матчасти не повредит, относительно того, что было на вооружении ВС это страны до начала очередной гражданской войны в 2023 году и что, прежде всего, может запросить россия.

В составе судаснкой армии была весьма внушительная танковая компонента.

Т-72 (советского и иранского производства) – более 700 ед;

Т-54/55 (советские и китайские аналоги) – более 400 ед;

Тип-96 (китайский танк, многое скопировавший с Т-72) – 200 ед.

Именно танки москва будет запрашивать в первую очередь.

Остальная номенклатура по технике не настолько многочисленна, как танковая. У суданцев был явный фетиш на ОБТ. Но, стоит отметить большое количество БМП-1/2 – более 100 ед, что так же может войти в список пожеланий россии.

Так же, россию может заинтересовать китайская 107-мм РСЗО Тип-63, сотнями поставлявшаяся Судану, хотя калибр снарядов не совсем российский и зенитные средства ЗПУ-2/4 и С-60, сейчас для россии становящиеся актуальными как никогда. А С-60 и вовсе получила вторую жизнь в рамках производства российских гантраков.

Собственно, навскидку именно такой суповой набор москва может запросить у Судана, что хоть и не радужная новость, но подчёркивающая тот факт, что процесс истощения собственных запасов, доставшихся по наследству от СССР, вынуждает её неистово искать новых поставщиков.

Третий год войны, демилитаризация и денацификацию идут по плану.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21826

Новости портала «Весь Харьков»

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