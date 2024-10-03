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ПАРЄ наполягає на санкціях щодо пропагандистів і визнанні рпц інструментом впливу

ПАРЄ наполягає на санкціях щодо пропагандистів і визнанні рпц інструментом впливу

Відповідну резолюцію «Пропаганда та свобода інформації в Європі» підтримали 117 голосами, повідомила членкиня постійної парламентської делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук:

- Злочинна пропаганда росії – наразі найбільша загроза свободі інформації в Європі та за її межами. Прийнята резолюція – це важливий крок до її викорінення.

Делегація від України посилила текст документа своїми правками і закликала:

• запровадити цільові санкції проти російських медіа, як-от rt та його афілійованих осіб, оскільки їхня діяльність порушує журналістську етику і має розглядатися як загроза національній безпеці держав-членів;

• запровадити цільові санкції проти пропагандистів, таких як: маргарита симоньян, ольга скабєєва, володимир соловйов та інших, якщо це ще не було зроблено;

• визнати, що рпц використовується кремлівським режимом як інструмент російського впливу та пропаганди.

Джерело: https://t.me/spravdi/41885

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