ПАРЄ ухвалила резолюцію про «Політичні наслідки агресії рф проти України»
Зокрема, парламентарі підтримали:
● мирний план президента України,
● продовження та посилення додаткової цивільної та військової допомоги,
● розширення списку фізичних та юридичних осіб, які підпадають під санкції в рф, білорусі та третіх країнах,
● створення публічного Реєстру компаній та осіб, які працюють на користь російських інтересів, наприклад, допомагають ухилятися від санкцій,
● визнання ПВК «Вагнер» та інших воєнізованих формувань, які беруть участь у вторгненні рф, — терористичними угрупуваннями,
● визнання режиму рф, як такого, що наслідує ідеологію рашизму,
● визнання рф винною в екоциді, який відбувся через підрив Каховської ГЕС з метою призупинення контрнаступу України.
Також ПАРЄ визнає намір рф підірвати Запорізьку АЕС.
Джерело: https://t.me/radarbay/12478