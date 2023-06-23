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ПАРЄ ухвалила резолюцію про «Політичні наслідки агресії рф проти України»

ПАРЄ ухвалила резолюцію про «Політичні наслідки агресії рф проти України»

Зокрема, парламентарі підтримали:

● мирний план президента України,

● продовження та посилення додаткової цивільної та військової допомоги,

● розширення списку фізичних та юридичних осіб, які підпадають під санкції в рф, білорусі та третіх країнах,

● створення публічного Реєстру компаній та осіб, які працюють на користь російських інтересів, наприклад, допомагають ухилятися від санкцій,

● визнання ПВК «Вагнер» та інших воєнізованих формувань, які беруть участь у вторгненні рф, — терористичними угрупуваннями,

● визнання режиму рф, як такого, що наслідує ідеологію рашизму,

● визнання рф винною в екоциді, який відбувся через підрив Каховської ГЕС з метою призупинення контрнаступу України.

Також ПАРЄ визнає намір рф підірвати Запорізьку АЕС.

Джерело: https://t.me/radarbay/12478

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