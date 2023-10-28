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Парламентські вибори в України неможливо провести до завершення війни

Парламентські вибори в України неможливо провести до завершення війни

Чергові парламентські вибори мали б відбутися 29 жовтня 2023 року, однак їх проведення відповідно до чинного законодавства стане можливим лише після завершення дії воєнного стану.

● Україна - демократична держава, у якій на підставі волевиявлення відбувається регулярна ротація влади Непроведення парламентських виборів цієї осені - це нетипова, вимушена ситуація, обумовлена повномасштабною агресією рф проти України.

● Проведення виборів під час дії воєнного стану прямо заборонене законодавством. Крім того, в умовах війни неможливо гарантувати безпеку виборцям.

● За даними соціологічної служби Центру Разумкова у жовтні 2023 року, 64 % респондентів не підтримали ідею проведення виборів в Україні до завершення війни.

● Народні депутати працюватимуть до моменту передачі своїх повноважень Верховній Раді 10 скликання, яку буде обрано одразу після завершення воєнного стану.

● Ворожа пропаганда намагається дискредитувати українську владу у дискусіях про демократичні процедури, досвіду застосування яких у самої росії ніколи не було.

● російські псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України не мали нічого спільного з реальним.

Джерело: https://t.me/spravdi/34281

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