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Пару слов о потенциале Южной Кореи в вопросах ВПК

Пару слов о потенциале Южной Кореи в вопросах ВПК

В апреле президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сделал заявление о возможной военной поддержки его страной Украине и вот, Юн Сок Ёль в июле, уже с неожиданным визитом в Киеве!

Пару слов о потенциале Южной Кореи в вопросах ВПК, непосредственно совместимых с номенклатурой ВСУ.

Например, на вооружении ЮК до сих находится танковый полк Т-80У и соответствующие выстрелы 125-мм. Так же есть некоторое количество БМП-3 и БТР-80. В сравнении с прочими образцами техники, которую использует армия ЮК это незначительный потенциал, который не жалко будет передать.

Ну вот скажите, зачем вам эти 40 Т-80У, не делающих абсолютно никакой погоды на поле боя, при наличие более 2 тыс образцов К1/K1E1/K1A1/K1A2/К2? Или, зачем вам эти два десятка БТР-80, при наличии почти 2,5 тыс прочих наименований бронетранспортёров?

Кроме того, у ЮК весьма внушительный артиллерийский потенциал в количестве 1 300 155-мм САУ К9 Thunder и более 1 тыс K55/К55А1, являющихся корейской модернизацией М109. Более 2 300 САУ калибра 155-мм с налаженным производством выстрелов данного калибра.

Неплохо.

Перечислять можно ещё долго, разных интересных позиций находящихся как на вооружении ЮК, так и производящихся её ВПК. А потому, сама вероятность вхождения ЮК в коалицию стран поддерживающих Украину вооружением предельно радует и воодушевляет.

Собственно, надеюсь сегодня в Киеве будут приняты правильные решения и в скором времени коалиция друзей Украины пополнится ещё одним поставщиком высокотехнологического вооружения, которое так необходимо для доминирования над неисчислимой ордой оккупантов.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19623

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