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Сегодня 11:01
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ПДВ може бути збільшений

ПДВ може бути збільшений

Податок на додану вартість (ПДВ) в Україні може бути збільшений в разі зростання видатків в проєкті державного бюджету на 2025 рік до другого читання, — голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа

Виступаючи під час представлення бюджету, Підласа заявила, що видатки проєкту бюджету до другого читання не можуть бути суттєво збільшені, оскільки уряд обмежений умовами, затвердженими під час п’ятого перегляду програми з МВФ.

За її словами, уразі збільшення видатків уряд зітнеться "з вимогою МВФ щодо підвищення ПДВ".

Джерело: https://t.me/znua_live/167812

Новости портала «Весь Харьков»

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