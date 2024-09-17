Підвищення податків: Мінфін буде пропонувати зробити це «заднім числом» з 01 жовтня, – Железняк

Закон мають прийняти в середині жовтня в кращому випадку. Наразі Комітет рекомендував ухвалити законопроект у новій редакції:

▪️підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

▪️збільшення податків на 1-2 групу ФОП;

▪️авансові внески на АЗС;

▪️1% на всіх форм ФОП 3-ї групи;

▪️25% прибутку на фінустанови;

▪️помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);

▪️50% податок на прибуток банків в 2024 році.

Джерело: https://t.me/raddjd/26418

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