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Пекину и Вашингтону удалось стабилизировать отношения, - МИД Китая
Глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил надежду, что Вашингтон будет и дальше двигаться навстречу КНР в урегулировании разногласий между двумя странами, что будет способствовать возвращению китайско-американских отношений на путь стабильного развития.
Блинкен подтвердил, что США заинтересованы в урегулировании отношений между двумя странами.
Джерело: https://t.me/u_now/115437