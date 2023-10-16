Пекину и Вашингтону удалось стабилизировать отношения, - МИД Китая

Глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил надежду, что Вашингтон будет и дальше двигаться навстречу КНР в урегулировании разногласий между двумя странами, что будет способствовать возвращению китайско-американских отношений на путь стабильного развития.

Блинкен подтвердил, что США заинтересованы в урегулировании отношений между двумя странами.

Джерело: https://t.me/u_now/115437

Новости портала «Весь Харьков»