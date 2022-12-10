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Пентагон дав Україні «зелене світло» на використання дронів по території Росії

Пентагон дав Україні «зелене світло» на використання дронів по території Росії

The Times (https://www.thetimes.co.uk/article/ukraine-drone-warfare-russia-732jsshpx).

США більше не наполягають на тому, щоб ЗСУ не завдавали ударів по російській території. Причина в тому, що союзників менше лякає загроза ескалації з боку росії.

- «Ми не говоримо Києву «Не завдавайте ударів по росіянам».

Ми не можемо вказувати, що їм робити. Те, як вони будуть використовувати свою зброю, залежить від них. Ми лише наполягаємо лише, щоб, використовуючи надану зброю, українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій».

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/22400

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