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Переобувание

Переобувание

Армения запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате блокады Лачинского коридора, сообщили в субботу в пресс-службе армянского МИД.

Итак, ситуация следующая: так называемые российские миротворцы, которые должны были гарантировать функционирование коридора, ничего сделать не смогли и ретировались.

Теперь Москва занимается исключительно фиксацией протестов с армянской стороны, полностью забыв о своих обязанностей по гарантированию замороженной стадии конфликта, тем самым напрямую играя на информационную игру Алиева.

Тут не стоит удивляться. Перед нами секрет Полишинеля. Азербайджан - прокси Турции, а Россия - вассал Турции в экзистенциальных для неё вопросах. Поэтому Россия неформально всегда будет находиться на стороне Азербайджана и Турции.

Россия не может являться "миротворцем" в конфликте, который сама провоцировала, поддерживала и вдохновляла для создания зоны турбулентности в Армении.

Так что "миротворцы" ничем не заняты и ничего не гарантируют. Азербайджан демонстративно затянул удавку на их шее.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8062

Карта Авторство: Bourrichon. File:NK-Map.svg, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29810285

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