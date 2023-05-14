Перлы русских пропагандистов
▶️ "Политолог" Роман Тюкавкин:
В западной геополитике не действуют правила человеческой морали. В ней нет такого понятия, как честность или праведность. Есть только выгода. Они боятся нас. Боятся, поэтому и ненавидят. А мы их не боимся!
▶️ "Протоиерей" Игорь Рябко:
Современный юмор часто ведет прямым путем туда, где плач и скрежет зубов! Как можно устраивать этот бесовский хохот в то время, когда льются реки крови, когда уже нет ни одного города, ни одной улицы, где бы не стоял материнский плач о погибших
▶️ "Депутат ГД от ЕР" Евгений Федоров:
Нам лучше уходить от замены доллара неважно на что. Можно - даже на бартер в торговле. Покупаем в Индии 1000 автомобилей и продаем 10 эшелонов с нефтью. Такие вещи мы сейчас подробно прорабатываем с экспертами и уже строим будущее после Победы
Александр Проханов: «собранное Путиным государство сгнило почти дотла». Нужно переформатирование системы с самого верха. А включенный режим «вставай, страна огромная» кардинально поменяет ситуацию в обществе, на фронте и в экономике. Если не победа, то уничтожение!
▶️ "Протоиерей" Андрей Филлипс:
Наша цель - освобождение Донбасса, Запорожья и Херсона, затем Западной Европы, а далее и всего мира от марионеточного американского режима в Вашингтоне! Мы все сейчас на Донбассе
▶️ "Философ" Александр Дугин:
Контрнаступление началось. Вот-вот станет совсем серьезно. Если мы не соберемся, дело будет плохо. Ликвидацию 5-ой колонны откладывать далее нельзя. Назрели явные перемены в руководстве. Все, что говорил Пригожин, ровно так и происходит. Родина или смерть
▶️ "Православный пастырь и проповедник протоиерей" Андрей Ткачёв:
Сегодня, в дни Великой Отечественной Специальной Военной Операции, недостаточно радоваться Великой Победе наших дедов и прадедов. Надо, как это неоднократно говорили многие из нас в последние годы, «повторить»!
▶️ "Писатель" Александр Проханов:
В ответ на непрерывные оскорбительные удары Россия только улыбается, показывая свои дёсны, и эти дёсны — без зубов. Когда мы снова увидим русский клык, узрим русский бивень?! Когда наш противник услышит вместо слюнявого чмоканья лязг русских зубов?!
▶️ "Митрополит" Митрофан (Баданин):
Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин раскрылся не просто как состоявшийся лидер страны, но и как Вождь, воспринявший Божье благословение!
Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky