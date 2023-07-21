Перлы русских пропагандистов

▶ ️"Патриарх" Кирилл:

Россия становится островом свободы.

▶ ️"Член Союза писателей России" Максим Воробьёв:

Владыки мира деградировали до стадии рептилий: Шваб, Боррель, Шольц, Макрон, Урсула, Билл Гейтс. Даже внешне у них начинают проступать рептилоидные черты. Что уж говорить о кланах Рокфеллеров, Ротшильдов, Барухов.

▶ ️"Священник и актер" Иоанн Охлобыстин:

Сползаем в мутные 70-е. Но опять же? Многие хотели СССР 2.0? Вот собственно. Будьте любезны! Конечно, это не лучшие времена Страны Советов, но с чего-то начинать надо. Оборачиваем историю вспять всё-таки.

▶ ️"Философ" Александр Дугин:

Изобилие еды нужно только для дегенеративных обществ. Комфорт - это зло! Молитва, труд, воинский подвиг, воспитание детей - вот жизнь. Гедонизм - это лжеучение, как и все в либерализме. Это сатанизм! Судьба человека - это воспитание и закалка духа.

▶ ️"Начальник кафедры социологии и политологии в Московском университете МВД" В.Ю.Бельский:

Идолы западной цивилизации - блуд! Симбиоз paсизма и нaцизма есть закономерный продукт всей зaпаднoeвpoпейской иyдео-кaтолико-пpoтестантстской цивилизации.

▶ ️"Философ" Александр Дугин:

Мы сейчас ожесточенно воюем с 1991 годом, с Горбачовым, с Ельциным!

▶ ️"Экономист и военный эксперт" Михаил Хазин:

Мы сейчас находимся в обстановке 1944 года. В данный момент глава России Владимир Путин готовит свои 10 сталинских ударов!

▶ ️"Политолог, член РСМД" Дмитрий Тренин:

Зачем нам ядерное оружие, если мы отказываемся его применять перед лицом экзистенциальной угрозы?!

Не надо больше никого пугать словами. К возможному применению нужно готовиться практически!

Бостоном ради Познани американцы вряд ли пожертвуют.

▶ ️"Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский" Евгений:

Сатанизм шествует широкими шагами по Европе!

На украинской земле это шествие уперлось в броню уральских танков, производство которых в Нижнем Тагиле увеличили в три с лишним раза.

▶ ️"Политолог" Сергей Марков:

Зачем Зеленский дал приказ убить Ксению Собчак? Ведь она же критик российской власти? Только потому, что Собчак лично давно близка к Путину. Сломать Путина психологически, это одна из важнейших целей врагов России.

▶ ️"Заместитель директора Института консервативно-аналитических решений" Андрей Завьялов:

Может быть, это не просто Специальная Военная операция России, а очистительный обряд. Может быть, Россия дает шанс населению Земли выжить и остаться людьми!

▶ ️"Писатель" Александр Проханов:

Россия зарастает борщевиком. Неизвестно, откуда он взялся. Быть может, он явился из космоса как наказание. Быть может, борщевик и есть тот самый пришелец, о котором говорили сказания. И, явившись на землю, он заселяет её, сживая прежних обитателей.

▶ ️"Философ" Александр Дугин:

Правильно философствовать молотом!

▶ ️"Протоиерей" Владимир Фоменко:

Русский народ соблазнился позволению открытым образом грешить, услаждаться грехом, и через этот грех приписывать себе некие полномочия, вплоть до кумирства самому себе. Вот эти наши измены и отступления и повлекли за собой войну!

Джерело: facebook.com/annopolsky

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