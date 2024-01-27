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Перлы русских пропагандистов

Перлы русских пропагандистов

● "Депутат Госдумы" Евгений Федоров:

Американцы подготовили и обучили для россии 84 тысячи патриотов для свержения власти.

● "Иеросхимонах" Валентин (Гуревич):

Молодая часть общества вместо горячего покаяния пляшет и бесчинствует в ночных клубах. И зачинаются в пьяном угаре будущие питомцы Домов ребенка, поставляющих обществу насельников «зоны» и психиатрических лечебниц

● "Депутат Госдумы от КПрф" Анастасия Удальцова:

Если бизнесмены не готовы отказаться от навязанных нам с Запада идеалов личной наживы любой ценой и безудержного эгоистичного потребления, то стоит им напомнить, что в россии случилось с капиталистами 100 лет назад!

● "Лидер КПрф" Геннадий Зюганов:

«Пятая колонна» во власти ведёт страну к вымиранию!

● "Заместитель директора ИСИП РУДН" Павел Фельдман:

Аляска, возможно, была бы не лишней. Прежде всего, с военной точки зрения. Для ее возвращения нужна самая малость - ликвидация блока НАТО и распад Соединенных Штатов.

● "Писатель" Герман Садулаев:

Влияние буржуазного мира всегда очень велико. Буржуазность сама по себе чрезвычайно привлекательна для незрелых умов. Это неизбежная болезнь, но это не значит, что с этим не нужно бороться. Поэтому в Китае производят просто расстрелы. Ну а как иначе?!

Ректор НКО "Академия стратегического проектирования" Владимир Хрыков: "Мы нашли в новогодней истории нестыковку. Есть Снегурочка, есть Дед Мороз, а, вот, посередине - пустота. Кто такой Морозко? Мы решили, что Морозко - сын Деда Мороза и отец Снегурочки

● "Нацлидер Чечни" Рамзан Кадыров:

Мы уверены, что в ближайшем будущем мы уничтожим этих шайтанов, сатанизм, сионизм, фашизм и наркомана Зеленского. В ближайшее будущем мы закончим с Украиной и дальше будем продолжать воевать с теми, кто не согласен с нами!

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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