Перлы русских пропагандистов
● "Депутат Госдумы" Евгений Федоров:
Американцы подготовили и обучили для россии 84 тысячи патриотов для свержения власти.
● "Иеросхимонах" Валентин (Гуревич):
Молодая часть общества вместо горячего покаяния пляшет и бесчинствует в ночных клубах. И зачинаются в пьяном угаре будущие питомцы Домов ребенка, поставляющих обществу насельников «зоны» и психиатрических лечебниц
● "Депутат Госдумы от КПрф" Анастасия Удальцова:
Если бизнесмены не готовы отказаться от навязанных нам с Запада идеалов личной наживы любой ценой и безудержного эгоистичного потребления, то стоит им напомнить, что в россии случилось с капиталистами 100 лет назад!
● "Лидер КПрф" Геннадий Зюганов:
«Пятая колонна» во власти ведёт страну к вымиранию!
● "Заместитель директора ИСИП РУДН" Павел Фельдман:
Аляска, возможно, была бы не лишней. Прежде всего, с военной точки зрения. Для ее возвращения нужна самая малость - ликвидация блока НАТО и распад Соединенных Штатов.
● "Писатель" Герман Садулаев:
Влияние буржуазного мира всегда очень велико. Буржуазность сама по себе чрезвычайно привлекательна для незрелых умов. Это неизбежная болезнь, но это не значит, что с этим не нужно бороться. Поэтому в Китае производят просто расстрелы. Ну а как иначе?!
Ректор НКО "Академия стратегического проектирования" Владимир Хрыков: "Мы нашли в новогодней истории нестыковку. Есть Снегурочка, есть Дед Мороз, а, вот, посередине - пустота. Кто такой Морозко? Мы решили, что Морозко - сын Деда Мороза и отец Снегурочки
● "Нацлидер Чечни" Рамзан Кадыров:
Мы уверены, что в ближайшем будущем мы уничтожим этих шайтанов, сатанизм, сионизм, фашизм и наркомана Зеленского. В ближайшее будущем мы закончим с Украиной и дальше будем продолжать воевать с теми, кто не согласен с нами!
Джерело: facebook.com/annopolsky