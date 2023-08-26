П'ять країн ЄС підтримують заборону імпорту українського зерна до кінця року

Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця року.

Про це на пресконференції заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

"Ми підтримуємо заборону імпорту в наші країни до кінця року. Я хочу сказати, що навіть якщо це не вдасться, деякі країни запровадять власні обмеження. Наша декларація зрозуміла", - наголосив Телус.

За його словами, міністри сільського господарства п’яти держав також погоджуються з тим, що вони підтримують субсидії ЄС на транзит зерна і хочуть, щоб до списку заборон на імпорт були додані й інші продукти, такі як малина у випадку Польщі.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

Міністри сільського господарства п’яти країн ЄС 19 липня ухвалили у Варшаві спільну заяву, в якій наполягають на продовженні до кінця року ембарго Єврокомісії на ввезення українського зерна, при цьому транзит його зберігатиметься.

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У разі відмови Єврокомісії продовжити заборону після 15 вересня Польща в односторонньому порядку “закриє кордон”, заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Угорщина також проситиме ЄС продовжити заборону на імпорт до п’яти країн ЄС українського зерна після 15 вересня. Також країна готова знову запровадити національну заборону на імпорт, якщо ЄС не продовжить ембарго.

Перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко наголосила, що у разі продовження Єврокомісією заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня Україна може розглядати дзеркальні заходи.

Джерело: ukrinform.ua

Фото: EPA/Scanpix/LETA

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