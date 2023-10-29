Пломбир из северной Кореи. Скоро на россии

В последнее время меня не покидает ощущение того, что узкие берут не только то, что хорошо работало у нацистов Германии, но и вообще везде, где можно перевернуть реальность с ног на голову. И это не только приёмы красных чекистов, не-а - уже чётко видно то, шо с северной Кореи тоже кацапы много чего позаимствовали (импортозаместили, бл@дь).

Начнём с истории. Северокорейские власти боятся того, что их граждане узнают о процветании юга. Очень. Ибо если рядовые северокорейцы узнают правду о том, как живет Юг, для них это, в соответствии с логикой самой северокорейской пропаганды, будет означать, что северокорейское правительство тупые дауны (недееспособно) и, по сути, всех этих мамкиных ыканамистов нужно выгнать к х#ям.

Поэтому очень долгое время власти северной Кореи пропагандировали о юге как "голодающей американской колонии". Ничего не напоминает?) Отож

Во время корейской войны были применены в качестве "доказательств" те же методы, которые мы видели не один раз

Причина для войны - это дело условных сталинских ипсо-шников. Задача была простая у них - перевернуть реальность с ног на голову: доказать, что войну начала Южная Корея по прррыказу американцев.

Поэтому ход пошли "документы". В мми северной Кореи сообщалось, шо часть южнокорейского правительственного архива, стала трофеем северян. Поэтому в руки попал "доклад информационно-исследовательской службы Госдепа США № 4849", "переписка Ли Сын Мана со своим американским советником Робертом Оливером и послом Южной Кореи в США Чан Меном", "план операций разведслужбы штаба южнокорейских войск" и т д. Масса всевозмодных цифр, географических названий, корейских и американских имен производили завораживающее впечатление на местное быдло и одноклеточных всего мира, оно это сожрало

Правда, при знакомстве с документами оказывалось, что все они свидетельствуют лишь об одном - южнокорейские власти относились к режиму северной Кореи с антипатией.

Ну, а чтобы окончательно показать всему миру, кто является агрессором, были обнародованы «чистосердечные признания» пленных южнокорейских парламентариев и чиновников различного ранга, которые, оказавшись в руках коммунистов, начинали дружно каяться в развязывании агрессии против мирррного народа. Позже правительство северной Кореи направило копии типа трофейных документов и показания пленных южан в ООН и другие международные организации. Также «неоспоримые свидетельства» регулярно публиковались в прессе совковых стран советско и даже были изданы и отдельным сборником.

Более того, сталинский ручной писака (литератор) А.Чаковский написал целую повесть на эту тему, которая называлась «Хван Чер стоит на посту» и где он изобразил, как Аллен Даллес(тот самый, угу) инструктирует "южнокорейских марионеток ЦРУ" перед "вторжением" в северную Корею (я вам сейчас покажу откуда готовилось нападение, блять)

Правда, все это шапито, попытка показать то, шо Южная Корея хотела напасть на северную, спалилась по тупости:

Те, кто якобы защищались, уже на четвёртый день войны заняли Сеул. Поэтому даже те, кто военном деле совсем не разбирались, сложили 2+2 и поняли, что это было не типа спонтанное преследование агрессора, а тщательно подготовленная наступательная операция.

Ничего не напоминает? Отож)

Кстати, о синицах и о том шо украинцы едят снегирей помните? Этот приём спи$дили кацапы у северной Кореи, когда в 2013 году их же телевидение выпустило репортаж "Как американцы живут сегодня?".

В этом ну просто ах#ительном видео говорится о том шо:

что все жители США имеют гомосексуальную ориентацию

Они же делают кофе с растопленным снегом

Они же едят этот же снег

Они же живут в палатках.

Плюс все это сопровождается фейковыми фото и видео.

Кроме того, диктор говорит, что птиц в Соединенных Штатах Америки уже давно нет, патому что их всех съели голодные жители.

Американцы в этом пропагандистском материале показны как сугубо несчастные наркоманы, мечтающие о героине.

Северная Корея показана в этом ах#ительном видео как государство, "жертвующее последним ради минимальной безопасности американцев": диктор кормит быдло сказкой о том, шо американский «Красный крест» обеспечивает жителей государства материалами, которые поставляет несчастным самая счастливая страна, у которой все за е бись (северная Корея)

Дальше можно увидеть кадры «обычных американцев», которые отдыхают возле «трупов» сограждан в синих мусорных пакетах, рассказ о том шо европейские государства уже давно являются «другими частями США» , в которых люди живут такой же «прекрасной» жизнью + чисто михалковскую историю о «кандидатке от Республиканской партии», которая вынуждена пить кофе со снегом из трейлера.

Диктор в очередной раз на видео подчёркивает, шо эти "бедные люди" ну прооосто пи$дец как благодарны за «теплый снег», который им "дали на обед".

Также, в видео показана категория лиц, проживающих на вокзалах и станциях метро - обычных бездомных. Их выдают за обычных американцев

В конце видоса местную вату кормят говном тупо с лопаты, рассказывая историю о "замерзшем американце", которого хорошая команда "северокорейских волонтеров" пробуждает, дает горячий кофе из страны чучхе и спасает нисчастнава.

Ссылка на ролик - https://youtu.be/jPCzxjiJ2NM?si=V56Cyi8OIVmVhzLA

Более того, у северной Кореи дале мультик есть, в котором они детям показывают то, какие плохие все плохие вокруг. Мультфильм называется - бурундук и еж. В нем детям северной Кореи рассказывают о том, как бурундуки и ежи борятся с агрессорами.

Этот яд показывают с 1977 года. Мультфильм является аллегорией на события войны, роли других государств показаны через символы:

советский союз - медведь-алкоголик, который забывает о своих обещаниях защищать поселок (северной Корею и ее жителей);

Южная Корея - крысы (изменники);

Япония - ​​хорьки.

Сюжет мультфильма завязывается на том, шо была счастливая жизнь поселка с бурундуками и ежами, но его пытается захватить шайка хорьков и крыс, уничтожая все на своем пути и пытая всех.

Медведь клятвенно обещает защитить поселок и призывает не волноваться об обороне, но в самый ответственный момент крысы напоивают его ликером, поэтому медведь тупо не в состоянии защитить поселок.

Тогда в борьбу вступают бурундуки + ежи и дают всем пи$ды. Фактически весь дальнейший сюжет – мультфильм-боевик, в котором бурундуки и ежи (жители северной Кореи) воюют против врагов. В 2000-х годах сюжет перешел в более современную плоскость - к нему добавили новых героев. Ими стали оборотень в американской форме и лиса, управляющая отрядом американских войск.

Правда, суть не поменялась - бурундуки + ежи зашчышчаются и дают пи$ды ах#евшим агрессорам

Ссылка на мультфильм https://youtu.be/iV41khJKhBs?si=wjxD8JUSCAUvTz_g

Кстати, вы в курсе шо в Пхеньян иностранец не может зайти без сопровождающих и может проехать только две остановки? Он может увидеть аж три станции и не более. Там даже есть специальный маршрут для иностранцев: на определенной станции войти и на определенной станции выйти. Все остальное под запретом и не обсуждается, тчк

Биолаборатории. Это все тоже них#а не новое. В марте 1952 года китайские учёные заявили, что за два месяца американцы произвели 804 бактериологических налета.

Этот фейк был распространен через подконтрольные ссср сми на западе. Утверждалось шо американская авиация разбрасывает над северной Кореей и Северным Китаем контейнеры с инфицированными грызунами и насекомыми — чтобы вызвать эпидемию чумы, энцефалита, сибирской язвы и т.п.

Также тему подхватил ручной для ссср "всемирный совет мира". В апреле 1952 г. на очередной "сессии" этого шапито было принято решение отправить в Маньчжурию и Северную Корею "международную следственную комиссию" из "авторитетных ученых" и...

И никто не спалился ни разу - в составе "комиссии" был аж один специалист по инфекционным болезням - советский академик жуков-вережников.

Все остальные учоныи не занимались инфекционными болезнями в принципе, но это не помешало им сделать осенью этого же года "вывод" о том шо США банбили бамбас с помощью бактериологических бимб. Ну, то есть северную Корею

Также в этой ипсо была задействована просоветская "пресса", которая напечатала «признания» пленных американских летчиков, в один голос подтверждавших факты бактериологических атак. Как вы сами понимаете, после пыток они б, лётчики,и не это заявили - удивляюсь как они не сознались в убийстве Мёртвого моря

После этого советская делегация(опять не палево) в ООН потребовала "осудить" американцев "за применение" подобного оружия.

США в ответ предложили провести независимое международное расследование под эгидой Красного Креста и ВОЗ. Но Китай и северная отказались "внезапно" допустить представителей вышеназванных организаций на свою территорию, а пропаганда ссср тупо начала верещать во все иностранные и рублёвые глотки и тупо заклеймила реальных нейтральных медиков как "презренных американских наймитов".

В 1976 году фейк о бактериологической войне разоблачил Пьер Декс, который работал в просоветской газете, был там же главредом, но ушёл из партии по ряду личных причин. Он заявил прямо, что не было ни единого случая или факта того, что кто-то когда-то применял то, о чем писали советские, северокорейские и подконтрольные ссср сми

Эпилог. Как видите, кремль ничего особо нового не может придумать. Это говорит о том, что темы и в плане ипсо, и пропаганды, моксель будет черпать и дальше оттуда, у "братьев"

Можно смело предположить шо если досконально выучить методику и приёмы немецкой пропаганды времени гитлера, и севорокорескую дичь, то мы можем прогнозировать действия рф в информационке и бить узких по рукам ещё на начальном этапе.

Вопрос в том, когда мы, украинцы, захотим это сделать массово - тогда начнётся совсем другая игра.

Мораль. Те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрят телевизор. Помните об этом.

Джерело: https://t.me/gistapapapa/81929

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