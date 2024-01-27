Похоже россияне нашли ситуативную замену дефицитным в войсках РСЗО

Очередной кадр, с выдержкой и придыханием, флотский реактивный бомбомёт РБУ-6000, установленный на шасси Урал-4320.

Ранее такой экземпляр уже светился https://t.me/zloyodessit/20889, вот ещё один. Причём, сейчас для РОВ играет роль не столько целесообразность и рациональность, сколько простота установки и галочка в списке поставок очередной "реактивной" единицы.

Тут интересный момент. Ещё в советские времена, комплектацию подразделений реактивной артиллерией пытались прировнять к комплектации ствольной. Поэтому, штатно, в БТГр должно быть, что 12 ствольных арт-систем, так и 12 РСЗО. Но, в производстве РСЗО сложнее ствольной артиллерии, по затрате человеко-часов и энергоресурсов и в ССССР они не смогли вытеснить ствольную арту по количеству.

Даже сейчас, в зоне БД у РОВ на 460+ тыс л.с. вместо 6 900 ед. ствольной артиллерии и РСЗО, 4 800 стволов и 1 100 РСЗО, то есть, дефицит РСЗО в подразделениях 85%! Нехватка РСЗО самая критическая в российской армии. Вот и лепят из имеющегося гуано, что-то напоминающее конфетку... Напоминающее. Как дракон в исполнении одного якутского скульптора...

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20905

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