Поліція розпочинає розрахунок сил і засобів для роботи під час другого туру президентських виборів – Сергій Князєв

2 квітня в ході відеоселекторної наради під головуванням міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, глава Нацполіції поставив завдання керівникам територіальних підрозділів забезпечити проведення якісних розрахунків особового складу. Крім того, необхідно передбачити мінімальний рівень комфорту для працівників, задіяних для охорони виборчих дільниць. Тим часом поліція продовжує нести службу у посиленому режимі.

За словами глави Нацполіції, завдяки злагодженій роботі та ефективній взаємодії правоохоронців грубих порушень та провокацій під час виборчого процесу не допущено взагалі. Підтвердженням цього є позитивна оцінка як іноземних спостерігачів, так і громадськості в цілому. Відтак глава відомства висловив вдячність всім співробітникам, які були задіяні в охороні публічної безпеки і порядку під час виборів, а також продовжують нести службу в посиленому варіанті на виборчих дільницях по всій країні.

Сергій Князєв зазначив, що саме на поліцію ліг основний тягар роботи із забезпечення законності, правопорядку та публічної безпеки в державі. З цією метою були залучені понад 72 тисячі поліцейських. Понад 40 тисяч поліцейських взяли під охорону майже 30 тисяч виборчих дільниць. Ще 23 тисячі правоохоронців залучалися до патрулювання населених пунктів, забезпечення безпеки дорожнього руху. Крім того, 4,5 тисяч правоохоронців здійснювали своєчасне реагування на порушення виборчого законодавства та їх якісне документування у складі слідчо-оперативних груп. Також функціонували 147 вибухотехнічних груп, до яких вперше увійшли фахівці ДСНС.

“Навантаження поліції було вкрай складне. Упродовж двох днів ми забезпечили ефективне реагування на 2,6 тисячі повідомлень про порушення виборчого законодавства. Тематика повідомлень, з якими зверталися до поліції, стосувалися незаконної агітації, фотографування, пошкодження бюлетенів, підкупу виборців, неправдивого замінування. На сьогодні 71 повідомлення кваліфіковано як кримінальне правопорушення”, - зазначив Сергій Князєв,

Він додав, що найбільше розпочато проваджень у Дніпропетровській області (16), Донецькій (8) та Вінницькій (6) областях. Відтак поліція повинна максимально ефективно провести слідчі дії та завершити розслідування у кримінальних провадженнях, аби винні особи були притягнуті до відповідальності.

За словами Сергія Князєва, попри завантаженість в рамках виборчого процесу правоохоронці виконували і свою поліцейську роботу.Зокрема, лише у день виборів правоохоронці забезпечили реагування на більш ніж 22 тисячі повідомлень щодо злочинів та пригод. “По гарячих слідах” поліцейські розкрили усі вбивства та факти заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинені упродовж з 31 березня по 2 квітня.

Крім того, в рамках спецоперації, проведеної поліцією, вперше в історії України була виявлена партія героїну вагою 600 кг та затримані кілька членів міжнародної контрабандної наркогрупи.

Водночас Голова Національної поліції дав доручення керівникам обласних підрозділів готувати розрахунки сил і засобів поліції для забезпечення безпеки і порядку під час другого туру президентських виборів.

“Українська поліція пройшла черговий тест на зрілість та продемонструвала громадянам держави, що їх спокій під надійним захистом. Одночасно зауважу, що менш ніж за три тижні відбудеться другий тур. Сьогодні ставлю завдання керівникам територіальних підрозділів забезпечити проведення якісних розрахунків з метою уникнення всіх нюансів та недопрацювань першого туру”, - підкреслив Сергій Князєв.

Департамент комунікації Національної поліції України

Источник: npu.gov.ua

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