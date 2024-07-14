Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:43
Просмотров: 84

Поля та городи для ЗСУ: які насправді зміни приготували депутати ВР

Поля та городи для ЗСУ: які насправді зміни приготували депутати ВР

В Раді пропонують спростити процедуру зміни цільового призначення землі.

Напередодні, 12 липня, Комітет аграрної та земельної політики Верховної Ради розглянув та рекомендував прийняти за основу та в цілому законопроєкт, відповідно до якого ЗСУ можуть передаватися певні категорії земель. ЗМІ вже відреагували на заплановані нововведення та почали писати, що зможуть забирати городи та поля. Однак в документі немає таких норм. Про те, що передбачено в проєкті закону йдеться у повідомленні ВР.

Мова йде щодо Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму забезпечення землями сил оборони (№ 11335).

Зазначається, що іноді необхідно розмістити об'єкти ЗСУ та інші військові формування, укриття особового складу, зберігання бойової техніки та майна, тренувань, створення інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Тому законопроєкт пропонує спростити процедуру зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок.

Зазначимо, що особливо цінними є землі дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів; землі природно-заповідного фонду; землі історико-культурного призначення, які не завжди є цінними з точки зору якості ґрунту.

До земель лісового фонду належать землі, вкриті або не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надано та використовуються для потреб лісового господарства.

Отже поки не йдеться про поля та огороди, які належать бізнесу та населенню.

Джерело: zn.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ФРН готує план перекидання військ у разі нападу росії
Сегодня 10:21    0
Як захистити холодильник від перепадів напруги під час відключень світла: практичні поради на кожен день
Сегодня 09:55    67
Незалежний від світла інтернет: в Мінцифри порахували, як зросла кількість таких споживачів
Сегодня 09:18    76
"Прилетело, валя, и дважды. Около часа ночи... Возле гостиницы" - перехоплення ГУР
Сегодня 09:06    115
«Кишенькові ліберали кремля»: як опозиційні «журналісти» підіграють путінському режиму
Сегодня 08:54    123
В Україну буде надходити до 100 тисяч "чеських" снарядів на місяць
Сегодня 08:42    114
Втрата інтересу до “сво” та страх перед “затягуванням пасків” — суспільні настрої на росії
Сегодня 08:31    112
Оперативна інформація станом на 08.00 14.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:21    120
Наталка Діденко розповіла, коли та де в Україні очікувати пік спеки
Сегодня 08:20    120
Польща знову заявляє, що розглядає ідею збивати російські ракети над Україною
Сегодня 08:09    128
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 