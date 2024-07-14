Поля та городи для ЗСУ: які насправді зміни приготували депутати ВР

В Раді пропонують спростити процедуру зміни цільового призначення землі.

Напередодні, 12 липня, Комітет аграрної та земельної політики Верховної Ради розглянув та рекомендував прийняти за основу та в цілому законопроєкт, відповідно до якого ЗСУ можуть передаватися певні категорії земель. ЗМІ вже відреагували на заплановані нововведення та почали писати, що зможуть забирати городи та поля. Однак в документі немає таких норм. Про те, що передбачено в проєкті закону йдеться у повідомленні ВР.

Мова йде щодо Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму забезпечення землями сил оборони (№ 11335).

Зазначається, що іноді необхідно розмістити об'єкти ЗСУ та інші військові формування, укриття особового складу, зберігання бойової техніки та майна, тренувань, створення інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Тому законопроєкт пропонує спростити процедуру зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок.

Зазначимо, що особливо цінними є землі дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів; землі природно-заповідного фонду; землі історико-культурного призначення, які не завжди є цінними з точки зору якості ґрунту.

До земель лісового фонду належать землі, вкриті або не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надано та використовуються для потреб лісового господарства.

Отже поки не йдеться про поля та огороди, які належать бізнесу та населенню.

Джерело: zn.ua

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