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Польща не поступиться у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії, — міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Польща не поступиться у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії, — міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

"Ми не поступимося в цьому питанні. Перш за все, це не політичне питання, це не повинно бути предметом якихось торгів, а це просто християнський обов’язок, який показує, які ми", — сказав польський міністр.

Глава дипломатії Польщі підкреслив, що країна "вимагає від України лише того, що вона дозволила Німеччині зробити зі 100 тисячами солдатів Вермахту", які були ексгумовані та поховані в окремих могилах на українській території.

"Ми не торгувалися з німцями щодо поховання їхніх солдатів у Польщі чи з єврейською стороною, яка, навпаки, хотіла, щоб жертви злочину в Єдвабному не були ексгумовані… Ми вважаємо, що наші співвітчизники, які не були там агресорами, мають щонайменше такі ж права, як і солдати Вермахту", — додав Сікорський.

** Волинська трагедія донині впливає на україно-польські відносини. Але Києву та Варшаві не вдається дійти згоди. І ось уже поляки кажуть: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичних питань із Польщею.

Джерело: https://t.me/znua_live/171258

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