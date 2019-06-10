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Політична криза в Молдові: відсторонення Додона та розпуск парламенту – що відбувається в країні

Політична криза в Молдові: відсторонення Додона та розпуск парламенту – що відбувається в країні

Напередодні парламент не зміг сформувати коаліцію протягом трьох місяців після виборів, відтак Конституційний Суд зобов'язав президента розпустити депутатів

Політична криза у Молдові. Конституційний суд відсторонив від виконання обов'язків Президента Ігоря Додона, призначив тимчасово виконувача обов'язки глави держави. Той зі свого боку відразу видав перші укази - розпустив парламент і призначив дострокові вибори. З такими рішеннями натомість не згоден Президент Молдови Ігор Додон. Закликає людей виходити на вулиці, а міжнародну спільноту втрутитися в ситуацію.

Напередодні парламент не зміг сформувати коаліцію протягом трьох місяців після виборів. Конституційний суд зобов'язав президента Ігоря Додона розпустити парламент. Глава держави натомість ініціював екстрене засідання законодавчого органу. І там таки створили коаліцію. До неї увійшли сили з протилежними світоглядами: проросійські соціалісти і проєвропейський демократичний блок.

Натомість Конституційний суд Молдови опублікував рішення, яке не визнає жодного акту, ухваленого напередодні в парламенті. Адже термін формування коаліції і, відповідно, самого уряду, закінчився. Феміда призначила нового президента.

Призначення нового президента, дочасні вибори, заяви про державний переворот і заблоковані будівлі урядових установ. Таким чином Молдова поринула у політичну кризу.

Судді КС заявили: глава держави Ігор Додон порушив Основний закон країни, проігнорував рішення Феміди і не розпустив парламент. Президентські повноваження Суд передав заступнику голови Демократичної партії та колишньому прем'єру країни Павлу Філіпу. Той одразу розпустив парламент і підписав указ про проведення дочасних парламентських виборів. Вони мають відбутися 6 вересня.

"Влада в Молдові має належати народу, а не партіям. Під час політичної кризи потрібно дати громадянам можливість судити нас. Не тримайтеся за посади, погодьтеся на дострокові вибори", - йдеться в заяві т.в.о.глави країни.

Довідково: Політична криза в Молдові загострилася наприкінці лютого. Після виборів у парламент сформувати коаліцію і уряд партії не змогли. Термін формування парламентської більшості і, відповідно, кабміну закінчився 7 червня.

В країні вже щосили говорили про нові вибори. Їх вимагав провести і Конституційний суд. Утім в останню мить проросійська Соціалістична партія президента Ігоря Додона об'єдналася з проєвропейським блоком "Акум". Рішення ухвалили,щоб не допустити розпуску парламенту.

Після трьох місяців очікування Молдова таки отримує новий уряд. Його очолює голова партії "Дія і солідарність" Майя Санду. Окрім цього, депутати визнали Молдову захопленою державою - тобто такою, де олігархи визначають політику країни.

Сам Додон назвав цей день історичним і заявив, що розраховує на підтримку народу

Натомість Конституційний суд Молдови не визнав жодного акту, ухваленого в парламенті. Феміда підтримує демократичну партію, яку своїми рішеннями депутати фактично відсторонили від влади. Утім втрачати свій вплив політсила не готова. На вулиці виводить своїх прихильників. Ті – блокують державні установи та встановлюють під ними намети. Твердять: не допустять зміни керівництва.

Утім здаватися Ігор Додон не планує. Дії Конституційного суду він називає узурпацією влади. Звертається з проханням до міжнародного співтовариства стати посередниками в процесі мирної передачі влади новому уряду. І закликає народ Молдови виходити на протести. Натомість міжнародна спільнота закликає сторони сісти за стіл переговорів, щоби знайти вихід із кризи.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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