Пом’якшувати санкції проти диктаторів — неправильно, — президент Литви Науседа про поступки рф для продовження зернової угоди.

"Це позиція всіх органів влади, на якому б рівні не відбувались обговорення", — підкреслив Науседа.

Раніше агентство LRT з посиланням на джерела у ЄС повідомило, що міжнародна спільнота готова прислухатися до переданих росією ООН вимог для продовження експорту українського зерна.

Одна з них — скасування низки санкцій, зокрема, підключення "Россельхозбанка" до SWIFT.

Джерело: https://t.me/znua_live/103916

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