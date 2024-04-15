Понад 50% українців пенсійного віку отримують пенсію меншу за п'ять тисяч гривень — Пенсійний фонд України

● до трьох тисяч гривень отримують 26,8%, середня пенсія — 2 761,58 грн;

● від 3001 до 4000 грн — 17,3%, середня пенсія — 3 548,08 грн;

● від 4001 до 5000 грн — 18,6%, середня пенсія — 4 415,87 грн;

● від 5001 до 10000 грн — 25,2%, середня пенсія — 6 843,67 грн;

● понад 10 тис. грн — 12,1%, середня пенсія — 15 268,49 грн.

Найвищі пенсії у Києві (7 848 грн), Рівненській (7205 грн), Донецькій (7017 грн), Луганській (6525 грн) та Дніпропетровській (6333 грн) областях.

Найнижчі — у Тернопільській (4 400 грн), Чернівецькій (4 598 грн) та Закарпатській (4 616 грн) областях.

**Проіндексована пенсія невдовзі потрапить за призначенням. Водночас надбавку отримає переважна більшість (понад 90%) усіх пенсіонерів.

Хто й на скільки саме може розраховувати, читайте в статті Тетяни Кириленко "Індексація пенсій: кому конкретно надбавлять, скільки й за що" (https://zn.ua/ukr/finances/indeksatsija-pensij-komu-konkretno-nadbavljat-skilki-j-za-shcho.html).

Джерело: https://t.me/znua_live/143561

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