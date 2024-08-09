Понад 9 млрд грн відшкодовано державі у справах НАБУ і САП протягом 2016-2023 рр

Йдеться про кошти, повернуті учасниками кримінальних проваджень НАБУ і САП як добровільно, так і в результаті позовної роботи.

Цей показник є частиною загального економічного ефекту від діяльності антикорупційних органів, який зокрема враховує стягнуті застави, конфісковане майно та кошти, розкраданню яких вдалося запобігти.

Дізнатись яку суму відшкодовано державі у 2024 році ви зможете незабаром у звіті НАБУ і САП за І півріччя 2024.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2382

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