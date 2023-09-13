Понеслось: безнаказанность россии вдохновила Индию и Китай

Правительство Моди созвало специальную сессию парламента, которая должна состояться 18-22 сентября. Оппозиционные политики и комментаторы предполагают, что там будут обсуждать изменение названия страны. Уже опубликована новая карта Индии с территориями «исконно индийскими», но которые пока по досадному недоразумению все еще принадлежат соседним странам.

Эта карта включает территории соседних стран, включая части Афганистана, весь Пакистан, Непал, Бангладеш, Шри-Ланку и Мьянму.

Соседи Индии выразили официальный протест. Ждем обеспокоенности от ООН, иначе картина будет не полной.

Китай также недавно высказал территориальные претензии, в частности и к Индии.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/23440

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