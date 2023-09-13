Понеслось: безнаказанность россии вдохновила Индию и Китай
Правительство Моди созвало специальную сессию парламента, которая должна состояться 18-22 сентября. Оппозиционные политики и комментаторы предполагают, что там будут обсуждать изменение названия страны. Уже опубликована новая карта Индии с территориями «исконно индийскими», но которые пока по досадному недоразумению все еще принадлежат соседним странам.
Эта карта включает территории соседних стран, включая части Афганистана, весь Пакистан, Непал, Бангладеш, Шри-Ланку и Мьянму.
Соседи Индии выразили официальный протест. Ждем обеспокоенности от ООН, иначе картина будет не полной.
Китай также недавно высказал территориальные претензии, в частности и к Индии.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/23440