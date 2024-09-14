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Повідомлення міністру внутрішніх справ про приїзд Оноре де Бальзака до Бердичева з метою одружитися на поміщиці Ганській

Повідомлення міністру внутрішніх справ про приїзд Оноре де Бальзака до Бердичева з метою одружитися на поміщиці Ганській

18 жовтня 1847 р.

Доля пов’язала Оноре де Бальзака з Україною любовними путами, які окутали його ще у 1832 р. Тоді письменник отримав листа, що надійшов з Одеси з приводу його роману «Тридцятирічна жінка».

Авторкою листа була багата польська поміщиця Евеліна Ганська, власниця маєтку поблизу Бердичева.

Подальше їхнє листування переросло у дружбу, а згодом у безмежне кохання. Вони зустрічались у різних містах і країнах Європи: у Швейцарії, Відні, Дрездені, Санкт-Петербурзі, а зрештою одружились у Бердичеві. Бальзак двічі відвідував Україну: у вересні 1847 - січні 1848 рр. і протягом останніх місяців 1849 р. до квітня 1850 р. Окрім Верхівні (нині Житомирська область), маєтку Ганської, він кілька разів був у Бердичеві.

Україна вразила його своїми полями і родючою землею:

«…Це пустеля, царство хлібів, це мовчазні прерії Купера, — захоплено писав він. — Тут починається український чорнозем, шар чорного і тучного грунту завтовшки футів п'ятдесяти, а іноді навіть і більше ».

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9414

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