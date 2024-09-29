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"Практические рекомендации участнику боевых действий" от миннападения росии

Практические рекомендации участнику боевых действий от миннападения росии

На сайте Минобороны рф в разделе "В помощь добровольцам и мобилизованным" размещены "Практические рекомендации участнику боевых действий", датированные декабрем 2022 года. В рекомендациях есть практическая часть. Например:

"Что брать на сборный пункт"

"Правила выживания"

"Идиот с мобильником – враг себе и сослуживцам"

"Фото в соцсетях – находка для шпиона"

"Чем опасен огонь артиллерии"

"Окопался – жив остался"

"Друг-портянка"

"150 лет в строю"

Последние два пункта про портянки и солдатские вещмешки образца музейных экспонатов, которые лежат на складах со времен РККА, и которыми российское Минобороны планирует комплектовать своих одноразовых солдат. Цитата:

"150 лет в строю

В Русской Императорской и Советской Армии все имущество солдата вмещалось в вещевой мешок из палаточной ткани объемом 30 литров. Как показывает 150-летний опыт его эксплуатации, ничего лучше придумать не удалось."

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И есть в рекомендациях мотивационная часть. Почему россиянин должен бросать дом, семью, работу, укладывать свой скарб в вещмешок времен Крымской войны, наматывать портянки и ехать за тридевять земель под артобстрелы копать окопы.

Разбор мотивационной части можно посмотреть на видео по ссылке в первом комментарии, а здесь мы остановимся на том, как Минобороны рф описывает украинцев. Тех самых, которых русский доброволец едет то ли убивать, то ли защищать.

Цитата: "Кто такие украинцы. Еще совсем недавно 96,7 процента украинцев были русскими. Они, как и мы, воспитывались на подвигах дедов, победивших фашизм. Когда-нибудь, после денацификации, они снова станут русскими."

То есть, "быть русским" в определении МО рф - это не про национальность или родной язык. Это про принадлежность к культу "Победы". Со своими героями, мифами, храмами, священными датами и прочими признаками культа.

Например, в рекомендациях МО рф есть пункты: "Самое главное. С нами Бог!" и "Мы попадем в Рай, а они просто сдохнут". То есть, Минобороны рф проповедует суицидальный культ, ради веры в который нужно быть готовым убивать и умирать.

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И напоследок, зачем МО рф нужна Украина. Цитата: "Если этот текст прочитает противник. Пусть читают. Рано или поздно украинцы снова станут русскими и будут плечом к плечу с российскими воинами противостоять сатанинскому Западу."

Вспоминаем ультиматум президента рф в конце 2021 года: "НАТО должен вывести свои войска с территории стран, ставших членами альянса после 1997 года." Фактически это требование восстановления контроля москвы над Восточной Европой.

кремль планирует захватить Украину, сделать украинцев "русскими" в определении МО рф и послать несколько миллионов восстанавливать границы 1997 года. Так же, как он посылает кадыровцев на войну с Украиной после захвата Чечни.

Джерело: https://www.facebook.com/sn258?__cft__

Новости портала «Весь Харьков»

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