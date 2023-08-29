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Президентка Молдови закликала надати більшу підтримку Україні: росія не зупиниться

Президентка Молдови закликала надати більшу підтримку Україні: росія не зупиниться

Президентка Молдови Мая Санду заявила про необхідність надати Україні більшу підтримку, щоб зупинити росію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю CNN.

"Україна потребує більшої підтримки... і всі повинні розуміти, що якщо Україні не допомогти, то росія не зупиниться ні в Україні, ні в Молдові", – підкреслила Санду.

Вона сподівається, що найближчим часом "надійде більше підтримки, щоб Україна змогла повернути свої території, і ми побачимо кінець цієї божевільної війни".

Санду також розповіла про спроби рф дестабілізувати ситуацію в Молдові через Придністров'я, в якому "існує режим, який підтримується росією".

Також молдовська президентка прокоментувала смерть ватажка групи Вагнера Євгенія Пригожина, зазначивши, що "це лише підтверджує ризики, які походять з росії, країни, в якій немає правосуддя".

"На жаль, це не обмежується кордонами росії. На жаль, саме так росія діє щодо своїх сусідів", – додала вона.

Джерело: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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