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Президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання Україні нового пакету військової допомоги після перемоги на виборах антиукраїнської партії Роберта Фіцо

Президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання Україні нового пакету військової допомоги після перемоги на виборах антиукраїнської партії Роберта Фіцо

Про це повідомляє (https://dennikn.sk/3606795/na-obrane-zvazovali-dalsi-vojensky-balik-pre-ukrajinu-podla-prezidentky-treba-respektovat-vysledky-volieb/) видання Dennik N.

Цей пакет вже був розроблений Міністерством оборони та планувалося, що його передадуть до того, як Фіцо сформує новий уряд.

Речник президентки Мартін Стрижинець сказав журналістам, що Чапутова виступила проти подальшої підтримки України через те, що вона "поважає результати демократичних виборів", де перемогла партія, яка обіцяла виборцям "не давати Україні жодного патрона".

На фото – Чапутова під час поїздки до зруйнованих російськими військовими Ірпеня і Бородянки Київської області у травні 2022 року.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/38130

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