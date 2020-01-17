Прийнято за основу проект Закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор"

Законопроектом пропонується визначити правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначити правові, економічні, соціальні, організаційні умови їх функціонування, спрямовані на реалізацію і забезпечення реалізації прав і законних інтересів громадян, підтримку охорони здоров’я, спорту та культури.

Проектом передбачається запровадити комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні, зокрема:

1) запровадити виключний перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, що дозволені в Україні, а саме:

- організація та проведення азартних ігор в гральних закладах казино;

- організація та проведення азартних ігор казино через мережу Інтернет;

- організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах;

- організація та проведення букмекерської діяльності через мережу Інтернет;

- організація та проведення ігор в залах гральних автоматів;

- випуск та проведення лотерей;

- організація та проведення азартних ігор в покер через мережу Інтернет;

- ліцензування діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

2) запровадити систему ліцензування діяльності у сфері азартних ігор з диференційованим розміром плати за ліцензії залежно від виду діяльності, розташування грального закладу тощо;

3) встановити жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор з метою забезпечення їх фінансової стабільності та гарантування виплат виграшів;

4) встановити спеціальні вимоги щодо відповідності грального обладнання, що використовується для проведення азартних ігор, загальноприйнятим міжнародним стандартам;

5) створити засади для запровадження обмежень щодо діяльності операторів, що не зареєстровані в Україні та не мають відповідної ліценції;

6) встановити вимоги до гравців та їх ідентифікації, що сприятиме попередженню негативних наслідків від участі в азартних іграх, зокрема осіб, які не досягнули 18 року та жорсткі фінансові санкції за невиконання таких вимог;

7) створити реєстр самообмежених осіб та осіб, щодо яких наявні інші обмеження, що надає змогу обмежити участь в азартних іграх фізичної особи термін від 6 місяців до 3 років;

8) запровадити принцип "відповідальної гри", що передбачає здійснення організатором азартних ігор заходів щодо попередження та мінімізації негативних наслідків від участі фізичних осіб в азартних іграх та створюються механізми боротьби із ігровою залежністю (лудоманією);

9) встановити обмеження щодо місць проведення азартних ігор та внести зміни до Закону України «Про рекламу», що запроваджують обмеження щодо реклами азартних ігор;

10) встановити фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства України у сфері грального бізнесу тощо.

Законопроектом передбачається, що регулювання у сфері азартних ігор здійснюється спеціальним органом - Комісією з розвитку та регулювання азартних ігор, що підпорядкований Кабінету Міністрів України (надалі - Комісія). До компетенції Комісії відноситься ліцензування організаторів азартних ігор, ведення відповідних реєстрів, встановлення вимог щодо сертифікації відповідного грального обладнання.

Законопроектом запроваджується система онлайн моніторингу, що дозволить здійснювати державний контроль за діяльністю організаторів азартних ігор шляхом отримання даних від грального обладнання організаторів азартних ігор, які підключені до єдиної системи.

Законопроект передбачає створення в Державному бюджеті України спеціального Фонду для підтримки медицини, спорту та культури.

Порядок спрямування коштів Фонду підтримки медицини, спорту та культури визначається Кабінетом Міністрів України.

Проект Закону зареєстровано за №2285-д.

Источник: rada.gov.ua

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