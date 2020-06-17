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Прийнято за основу проект Закону "Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон"

Прийнято за основу проект Закону Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон

Законопроектом пропонується:

— замінити ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном поданням суб’єктом господарювання декларації про провадження діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном з включенням його до переліку таких суб’єктів, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;

— заборонити суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, отримувати від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорари, комісійні та інші винагороди;

— встановити адміністративну відповідальність за порушення законодавства про діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні.

Відповідні зміни пропонується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про зовнішню трудову міграцію» та «Про зайнятість населення».

Проект Закону зареєстровано за №2365.

Источник: rada.gov.ua

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Темы: работа, рада

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