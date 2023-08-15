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Прикордонники та Міноборони обміняються базами даних контролю за виїздом

Прикордонники та Міноборони обміняються базами даних контролю за виїздом

Прикордонники та Міноборони обміняються базами даних з метою посилення контролю за виїздом військовозобов'язаних за кордон, — речник Держприкордонслужби Демченко

Йдеться про взаємний інформаційний обмін між базами даних Держприкордонслужби та Міноборони в частині військовозобов'язаних. Таким чином прикордонники, перевіряючи в пунктах пропуску документи для виїзду, точно знатимуть, чи видавався він цій конкретній особі в конкретному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

"Можу наголосити, що це не об'єднання і не систематизація. Це - інформаційний обмін щодо конкретних осіб…Коли ця система буде налагоджена, під час оформлення особи в пунктах пропуску в прикордонному відношенні інспектори ДПСУ одразу бачитимуть, чи справді ТЦК було видано документи щодо зазначеної особи".

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/120106

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