Применшення, брехня, заперечення: які ще маніпуляції використовує путінська пропаганда

кремлівська машина брехні маніпулює думками, спотворює факти й постійно ставить жертву на місце агресора.

Американський клінічний психолог Джордж Саймон у популярній книзі «В овечій шкурі: маніпулятор виявити та здолати» описує методи, якими й керуються путінські фейкороби як у війні проти України, так і в гібридних операціях по всьому світу.

Приклади психологічних маніпуляцій з книги Саймона виділила громадська організація CAT UA, яка проводить дослідження для боротьби з маніпуляціями, оманливим впливом та інформаційними спецопераціями.

Джерело: https://t.me/spravdi/41245

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