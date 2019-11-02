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Привет, Чебурнет: в России вступает в силу закон о драконовском контроле над интернетом

Привет, Чебурнет: в России вступает в силу закон о драконовском контроле над интернетом

В России вступил в силу закон о введении нового контроля над интернетом на фоне опасений, что он может быть использован правительством, чтобы заставить замолчать своих критиков.

Теоретически закон о «суверенном интернете» предоставляет чиновникам широкие полномочия по ограничению трафика в российской сети, пишет ВВС.

Кремль заявил, что закон улучшит кибербезопасность, и пользователи не заметят никаких изменений.

Эксперты говорят, что неясно, как полномочия могут быть использованы, или насколько эффективно они могут быть реализованы.

Критики опасаются, что Кремль попытается создать интернет-брандмауэр, аналогичный китайскому, который пытается устранить запрещенный трафик.

О чем закон?

Закон обязывает интернет-провайдеров устанавливать сетевое оборудование, способное идентифицировать источник веб-трафика и фильтровать контент. На практике это позволит российским телекоммуникационным наблюдателям более эффективно блокировать сайты.

Это также дает Кремлю возможность полностью отключить подключения к всемирной сети «в чрезвычайной ситуации», как говорится в тексте.

Кроме того, он стремится направлять веб-трафик через контролируемые государством точки, снижая зависимость России от иностранных серверов. Сторонники говорят, что это защитит систему от атак из-за рубежа.

Это последний из самых жестких интернет-законов, утвержденных Россией. Ранее в этом году парламент принял два законопроекта, запрещающих «неуважение» к властям и распространение того, что правительство считает «фальшивыми новостями».

Почему есть проблемы?

По словам противников принятого решения, закон — это попытка усилить цензуру, опираясь на интернет-законодательство, которое уже ограничивает свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

«Теперь правительство может напрямую подвергать цензуре контент или даже превращать российский интернет в закрытую систему, не сообщая общественности, что они делают и почему», — сказала Рейчел Денбер, заместитель директора Хьюман Райтс Вотч по Европе и Центральной Азии.

Привет, Чебурнет: в России вступает в силу закон о драконовском контроле над интернетом

Источник: sprotyv.info

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