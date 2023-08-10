Про міграційну кризу

Жоден з моїх знайомих, хто був змушений виїхати, не сказав, що за кордоном краще. Навіть у таких розвинутих і багатих країнах, як Велика Британія або Німеччина, біженцям з України гірше, ніж вдома.

Так, є якісь речі, які реалізовано краще, ніж в Україні. Комусь подобаються школи, комусь інфраструктура чи культурне життя. Але всі, як один, сумують за Україною і її зручностями.

Все. що зараз тримає їх за кордоном - це безпека і гроші.

Для припинення міграції українців не треба вигадувати ніяких екзотичних рецептів на кшалт заборони виїзду з країни. Все, що треба людям для життя в нашій прекрасній країні, це безпека і можливість гідного заробітку.

І якщо безпекою держава хоч і з великим запізненням, але займається, то економічної політики просто не існує. Ми не розуміємо, куди йдемо. В нас немає перспективних галузей економіки, для розвитку яких держава створює спеціальні умови. В нас взагалі відсутні будь-які варіації на тему бізнес-інкубаторів, які мали би популяризувати підприємництво, вирощувати локальні бізнеси та створювати робочі місця.

Зате є Гетманцев, відшкодування ПДВ у ручному режимі потрібним людям і кишенькові бізнеси урядовців та депутатів, які пиляють державні замовлення.

Тому, якщо коротко, то або ви звільняєте економіку від Гетманцева і його схематозів, або Гетманцев і його посіпаки звільняють Україну від населення. Бо життя одне і ніхто не хоче провести його у злиднях, збагачуючи друзів президента.

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Із Польщі до України планують повернутися близько 47% біженців. Про це йдеться у даних дослідження "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи". Дослідження провели спеціалісти Міграційної платформи EWL, Фонд EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського Університету.

Це говорить про те, що 53% наших співгромадян вирішили залишитися за кордоном у Польщі або переїхати в іншу європейську державу. У листопаді 2022 року таких було 18%. У березні 2023 року - 45%. Зараз кількість тих, хто не планує повертатися, збільшилася до 53%. Тенденцію не важко спрогнозувати. Якщо Україна не буде комунікувати з біженцями, не буде займатися підтриманням їх зв'язків з Батьківщиною та не буде займатися адвокацією, то кількість тих, хто не повернеться, збільшиться. А якщо пригадати, що і через півтора роки немає програми Уряду по мотивації повернення біженців після війни, в який було б все що я перерахував раніше, то можна легко спрогнозувати, що тенденція збережеться. І тоді краще, на що може сподіватися Україна, це повернення 30%, як це було у Сербії та Хорватії, які так само нічого не робили для мотивації повернення. Повернулися лише ті, хто не зміг прижитися в Європі або у кого були кращі умови вдома. Ті самі 30%. Якщо нічого не зміниться у ставленні Держави до біженців, то будемо мати такі самі цифри, а може і гірші.

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У ЄС станом на кінець червня налічувалося понад чотири мільйони українців з тимчасовим захистом — дані Євростату.

Основними країнами ЄС, які приймали у себе українців, є Німеччина, Польща та Чехія.

Німеччина дала прихисток 1 мільйону 133 тисячам 420 особам, або 28% від загальної кількості. Польща прийняла у себе 24% тих, хто виїхав, рятуючись від війни — 977 тисячам 740 українцям, а у Чехії налічується 349 тисяч 140 осіб — це 9% від загальної кількості.

Порівняно з кінцем травня 2023 року кількість тих, хто знайшов прихисток у Європі, зросла майже на 46 тисяч (+1,1%).

Найбільше зростання зафіксоване у Німеччині — майже 22 тисячі українців, в Чехії (понад дев’ять тисяч) та в Ірландії (3,1 тисячі).

Водночас, у двох країнах спостерігалося зменшення кількості осіб під тимчасовим захистом: у Польщі, яку залишили понад 13,5 тисяч українців, та в Італії, звідки виїхали трохи більше тисячі раніше зареєстрованих біженців.

**За даними Українського інституту майбутнього в Україні, в Україні нині з 29 млн населення лише 12 млн є економічно-активними, з яких працює лише 9,5 млн. Для порівняння, у Польщі з 37 млн населення 17,3 млн економічно-активних людей, але з них працює 16,8 млн, тобто майже вдвічі більше, ніж в Україні. Частково тому і ВВП Польщі 2022 року становив майже 0,7 трлн.

Джерело: https://www.facebook.com/serhii.marchenko.ua, https://www.facebook.com/borislav.bereza, https://t.me/znua_live/106669

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