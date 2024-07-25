̶Ш̶а̶н̶о̶в̶н̶і̶ експерти вже понесли зраду інтернетами на базі цієї заяви:

“Україна підтримує позицію Китаю щодо Тайваню і надалі дотримуватиметься принципу «одного Китаю», повідомила пресслужба МЗС КНР”.

Про всяк випадок нагадаю ̶ш̶а̶н̶о̶в̶н̶и̶м̶ експертам, що “політика одного Китаю” - це принцип, згідно якого офіційно визнається існування тільки одного Китаю, хоча на цей статус претендує два уряди - один в Пекіні, один в Тайбеї.

Уряд в Пекіні (Китайську Народну Республіку) Китаєм визнають практично всі країни світу, в т.ч. США (незалежно від того, хто керує - республіканці чи демократи), всі країни ЄС, практично всі країни світу, включно з Україною.

Уряд у Тайбеї (Китайську Республіку, яка програла громадянську війну) легітимним Китаєм визнають Парагвай, Папа Римський і кілька карликових держав.

На Тайвані давно існує запекла політична дискусія: залишатися претендентом на те, щоб бути легітимни урядом Китаю (включно з континентальною частиною, яку контролює КНР) чи оголосити незалежність.

В разі, якщо Тайвань оголосить незалежність - його офіційний статус зміниться. І тоді перед Україною, США, ЄС, всім світом постане питання: визнавати Тайвань як незалежну державу чи притримуватися позиції Пекіну, що Тайвань - невідʼємна частина Китаю.

Наразі ж Тайвань НЕ ПРЕТЕНДУЄ на те, щоб бути окремою державою. Він просто номінально (хоча фактично давно ні) претендує на те, що він і є легітимним Китаєм. Але через те, що фактичний стан справ інший, весь світ (в тому числі всі наші союзники) так не вважають. Але при цьому вони не вважають за правильне і силою робити острів частиною КНР. За це і іде суперечка.

Тому так, підтримувати політику “одного Китаю” - це нормальна позиція. За яку нас ніхто ані на заході, ані на сході, ані на самому Тайвані не засудить. Ну крім ̶ш̶а̶н̶о̶в̶н̶и̶х̶ експертів.

Джерело: https://t.me/yb_ua/5791

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