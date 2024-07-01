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Проєктна документація на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища успішно пройшла державну експертизу

Проєктна документація на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища успішно пройшла державну експертизу

Про це повідомили у Міністерстві ветеранів.

"Підтверджено: все відповідає державним будівельним нормам (ДБН), стандартам та правилам. І з дотриманням вимог щодо екологічності, міцності, надійності, довговічності та інклюзії. Це дуже важливо!", — йдеться у повідомлені.

Наступний етап — оголошення тендеру та відбір підрядника для будівництва і отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Кабінет міністрів прийняв рішення, що Національне військове меморіальне кладовище побудують у селищі Гатне Фастівського району Київської області.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/46214

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