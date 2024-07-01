Проєктна документація на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища успішно пройшла державну експертизу

Про це повідомили у Міністерстві ветеранів.

"Підтверджено: все відповідає державним будівельним нормам (ДБН), стандартам та правилам. І з дотриманням вимог щодо екологічності, міцності, надійності, довговічності та інклюзії. Це дуже важливо!", — йдеться у повідомлені.

Наступний етап — оголошення тендеру та відбір підрядника для будівництва і отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Кабінет міністрів прийняв рішення, що Національне військове меморіальне кладовище побудують у селищі Гатне Фастівського району Київської області.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/46214

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