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Пропаганда «Ланцета» или про желаемое за действительное

Пропаганда «Ланцета» или про желаемое за действительное

На пропагандистском россия-1 вышел репортаж, посвящённый производству барражирующих боеприпасов "Ланцет. И снят был этот репортаж в лучших традициях иранской пропаганды, а именно - с очевидной попыткой выдать желаемые масштабы производства за реальные.

Но, обо всём по порядку.

Во-первых, основная часть программы, на которой фигурировал склад с "Ланцетами", снимался в одном и том же помещении, которое эпичностью партий, исчисляемых тысячами, не впечатляло. Например, на стендах в основном кадре суммарно находилось 39 "Ланцетов" разного типа и неизвестной степени готовности.

Во-вторых, в репортаже отмечают, что главе компании приходится перемещаться по производственным цехам на сигвее, настолько велико производство. Но в целом, в репортаже, большая часть производственных цехов - это офисные помещения, а помещение с "Ланцетами" одно и то же.

В-третьих, благодаря этому репортажу стало понятным, что производственных цеха на предприятии всего два и на них ведётся сборка "Ланцетов" ручным трудом. То есть, абсолютно никакой автоматизации процессов - ручной труд и крепостные. И каковы реальные темпы и масштабы такого производства?

В-четвёртых, мне бросилось в глаза, что в помещение, где складировались, якобы, готовые "Ланцеты" и которое постоянно фигурировало в репортаже, словно других у них нет, колоны были с зеркалами. Это абсолютно недопустимо на предприятиях, ведь создаёт зрительную иллюзию, что чревато травматизмом.

Пропаганда «Ланцета» или про желаемое за действительное

Но, для российского пропагандистского сюжета явно был нужен масштаб, а поскольку у них всего одно складское помещение, которое с большой натяжкой восхитит и поразит человека с намётанным глазом, то и были нацеплены зеркала для придания "масштаба".

Собственно, иранские методы, преувеличения и приукрашивания масштабов в российской реализации.

Пропаганда «Ланцета» или про желаемое за действительное

"Ланцет" и вправду стал бичом зоны боевых действий. Это проблема, которую весьма трудно решить имеющимися средствами и обеспечить 100% противодействие ему.

Но благодаря этому репортажу, становится понятным, что масштабы производства "Ланцетов" куда более ограниченные, чем могло показаться на первый взгляд. Они ограничены по времени и по количеству производимой продукции. А сами производственные процессы - это ручной труд.

С другой стороны, этот репортаж демонстрирует то, что в россии уделяется повышенное внимание производству барражирующих боеприпасов на медийном уровне. И появление его на россия-1 явно говорит о попытке привлечь дополнительные инвестиции. То есть, цеху №3 и №4 и складу №2, таки скорее быть.

Пропаганда «Ланцета» или про желаемое за действительное

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19639

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