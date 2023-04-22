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"Пріоритет для України зараз – наземні системи ППО, щоб забезпечити захист від російських масованих атак" - міністр оборони США
Підсумки "Рамштайн-11":
▪Німеччина та Нідерланди надають Україні мінні ковзанки, транспортні засоби та паливозаправники.
▪Союзники будуть проводити тренінги для танкістів, а також для операторів ППО (танки Abrams прибудуть до Німеччини протягом кількох тижнів).
▪️Захід передав Україні понад 230 танків та 1500 інших бронемашин для оснащення 9 бронетанкових бригад.
▪️У Польщі створять Центр технічного обслуговування Leopard 2.
▪️Україна отримала "зелене світло" для співпраці із закупівельною агенцією НАТО.
▪️Партнери та союзники готові підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
Джерело: https://t.me/h_saltivka/76149