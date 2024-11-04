Понад два з половиною роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну поляки оцінили поточний стан польсько-українських відносин. Протягом останнього року польсько-українські стосунки погіршилися — опитування United Surveys для Wirtualna Polska.

Опитування продемонструвало тривожну тенденцію.

Переважна більшість респондентів помітили невтішні зміни у 2024 році.

43,6% поляків вважають, що відносини "скоріше погіршилися", а 17,7% впевнені, що вони "однозначно погіршилися".

Відповідь "швидше покращилася" обрали 7,8% респондентів.

Лише 0,1% дійшли висновку, що польсько-українські відносини "однозначно покращилися".

21,9% громадян Польщі стверджують, що стосунки між поляками та українцями "не змінилися".

У той час, як 8,9% не визначились з відповіддю з цього питання.

Після понад двох з половиною років повномасштабної війни в Україні польсько-українські відносини надзвичайно складні — залишається багато розбіжностей і протиріч, які сприяють дипломатичній напруженості.

Одним із прикладів є відсутність Польщі на зустрічах лідерів країн, присвячених підтримці та відбудові України.

Останнім часом багато говориться, зокрема, про заяву глави польської дипломатії Радослава Сікорського, який припустив, що Крим може бути переданий під мандат ООН.

Також досі залишається гострим у відносинах двох країн питання ексгумації жертв волинської трагедії, на якому наполягають поляки.

Різку реакцію польських політиків викликало і чергове прохання українського президента Володимира Зеленського до Польщі — збивати російські ракети бодай над західною частиною України.

У четвер під час зустрічі з громадськими лідерами Закарпаття він повідомив, що Україна вела переговори з Польщею про захист повітря над газосховищами біля міста Стрий Львівської області, але Польща вчергове відмовила.

** Опитування було проведено для Wirtualna Polska компанією United Surveys 21-22 жовтня 2024 року.

Дослідження проводилося методом CAWI/CATI серед 1000 повнолітніх респондентів, які є громадянами Республіки Польща.

Джерело: https://t.me/znua_live/174807

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