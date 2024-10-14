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Північна Корея не розпочне війну, якщо не вирішить покінчити життя самогубством, — Радник з питань національної безпеки Південної Кореї Шин Вон Сік

Північна Корея не розпочне війну, якщо не вирішить покінчити життя самогубством, — Радник з питань національної безпеки Південної Кореї Шин Вон Сік

Радник з національної безпеки сказав, що можливість початку нової війни із КНДР завжди існувала з часів минулої війни.

Шін сказав, що традиційно для Північної Кореї є елементи для аналізу можливості війни, такі як її готовність до війни, готовність Південної Кореї належним чином протидіяти війні та надійність альянсу Південної Кореї та США, додавши, що наразі альянс міцний, а Південна Корея, як передова нація, сильна.

Радник з безпеки сказав, що те, чи почне Північна Корея війну, залежить не від її волі, а від волі та позиції Південної Кореї, наголосивши на важливості узгоджених зусиль південнокорейців, щоб гарантувати, що Північна Корея не почне війну.

Також в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї повідомили про виявлення GPS-датчиків у деяких північнокорейських повітряних кулях зі сміттям. Там вважають, що Пхеньян може використовувати їх для відстеження польотів куль.

За словами військового чиновника Південної Кореї, військові "відстежують можливий розвиток КНДР технології управління повітряними кулями та готуються до непередбачених ситуацій".

Джерело: https://t.me/znua_live/171579

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